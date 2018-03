Lehrerdienstrecht: BZÖ-Haubner sieht Vorwahlbluff der Regierung

Wien (OTS) - Die Bildungssprecherin und stellvertretende Klubobfrau des BZÖ Ursula Haubner befürchtet, dass "es sich beim heute in Begutachtung geschickten Lehrerdienstrecht nur um einen billigen Vorwahlbluff von SPÖ und ÖVP handelt". Haubner bezweifelt massiv, dass SPÖ und ÖVP das Lehrerdienstrecht vor noch vor den Wahlen beschließen werden. "Faymann und Spindelegger spielen hier auf Zeit. Das BZÖ verlangt hingegen die Umsetzung noch vor der Nationalratswahl, denn als gelernter Österreicher weiß jeder, dass das, was SPÖ und besonders die ÖVP vor Wahlen versprechen, nur in den allerseltensten Fällen auch Realität wird", so Haubner.

"Wir wollen kein Flickwerk im Bildungssystem, sondern ein zukunftsfittes. Das Geld soll nicht in Verwaltung und in parteipolitische Gremien fließen". Bei einer Neugestaltung des Bildungssystems verlangt Haubner, dass die Regierung auch eine neue klare Arbeitszeitregelung für Lehrer ernsthaft umsetzt, "mit Voll-und Teilzeitarbeitszeiten für die Lehrer, denn was in der Privatwirtschaft völlige Normalität ist, soll auch in den Schulen einkehren".

