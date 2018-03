FEEI und FMMI begrüßen Förderung von Stiftungsprofessuren für Industrie

Damit werden Rahmenbedingungen für intelligente Produktion am Standort Österreich gestärkt

Wien (OTS) - "Mit der Förderung von Stiftungsprofessuren im Bereich der Intelligenten Produktion schafft das BMVIT einen wichtigen Lückenschluss zwischen wissenschaftlicher Grundlagen- und Anwendungsforschung", äußerten sich heute die Fachverbände der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) sowie Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI) positiv zu dem von BM Bures im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellten neuen Forschungsschwerpunkt.

Spitzenunternehmen benötigen Spitzenforschung

Österreich ist europaweit gesehen ein überdurchschnittlich erfolgreicher Industriestandort, die industrielle Produktion ist das Rückgrat dieses Wirtschaftsstandortes. Rd. 27 % des BIP werden vom produzierenden Sektor erwirtschaftet. Im Hinblick auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld und den seit Jahren vorherrschenden Fachkräftemangel müssen jedoch dringend Maßnahmen gesetzt werden, welche die industrielle Produktion im Inland unterstützen. Denn die Spitzenunternehmen benötigen Spitzenbedingungen für die Forschung, damit die besten Köpfe im Land gehalten werden können.

FMMI Krafft: Stiftungsprofessuren wichtiger Impuls

"Das Konzept der Stiftungsprofessuren ist ein wichtiger Impuls zur Verbesserung der österreichischen Forschungsinfrastruktur für die industrielle Produktion 4.0. Damit stärken wir nicht nur das universitäre Know-how, sondern auch die industrielle Produktion in Österreich", kommentiert FMMI-Geschäftsführer Berndt-Thomas Krafft die Ausschreibung.

Die Stärkung der Förderungen im Bereich der Produktionstechnologien der Zukunft ist wichtig und unterstreicht die Tendenz der österreichischen produzierenden Industrie, trotz schwieriger wirtschaftlicher Situation, in den kommenden drei Jahren das F&E-Ausgabenniveau gemessen am Umsatz zu halten bzw. auszubauen.

FEEI Roitner: Wesentliche Maßnahme um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten

Stiftungsprofessuren sind auch ein wichtiger Schritt, um dem Fachkräftemangel in technischen Berufen entgegenzutreten. In den kommenden fünf Jahren sollen damit rd. 300 zusätzliche Fachkräfte für die Sachgüterindustrie gewonnen werden. "Dies ist dringend notwendig", stellt FEEI-Geschäftsführer Lothar Roitner fest. Denn wie der FEEI in seiner Studie "Mitarbeiterqualifikation in der Elektro-und Elektronikindustrie" Anfang 2013 präsentiert hat, fehlen alleine in der Elektro- und Elektronikindustrie rd. 800 Technikerinnen und Techniker.

Auch faire Wettbewerbsbedingungen müssen geschaffen werden

"Die Stiftungsprofessur ist ein wesentlicher und wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, aber auch weitere Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit die österreichische Produktion wettbewerbsfähig bleibt", so Lothar Roitner. So braucht es beispielsweise global vergleichbare und faire Wettbewerbsbedingungen für die Umsetzung der F&E in die Produktion.

Zahlen zu FEEI & FMMI

Die 1.470 Unternehmen der MMI und EEI tragen mit einem Produktionswert von 47,3 Milliarden Euro und knapp 180.000 Beschäftigten (Stand 2012) rund 15 Prozent zum österreichischen BIP bei. Die Elektro- und Elektronikindustrie sowie Maschinen- und Metallwarenindustrie zählen zu den innovativsten und forschungsintensivsten Branchen Österreichs. Zusammen bringen die beiden Wirtschaftsbereiche mehr als 60% der industriellen F&E-Forschung auf.

www.feei.at, www.fmmi.at

