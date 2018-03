Ressourcen-Effizienz: kostenlose Veranstaltungsreihe für Wiener Betriebe

Am 6. September startet die Reihe "Ressourcen-Effizienz" in die Herbstrunde

Wien (OTS) - Von Abfallvermeidung über ökologische Beschaffung bis zu energieeffizienter Beleuchtung reichen die Themen der halbtägigen Workshops der Veranstaltungsreihe "Ressourcen-Effizienz". Als Einstieg im September führt eine Exkursion zu Vorzeigebeispielen für ökologische Bürogebäude. Die Exkursion und die Workshops sind kostenlos und einzeln buchbar. Ein Angebot des ÖkoBusinessPlan Wien in Kooperation mit der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22, der Wirtschaftskammer Wien und dem Lebensministerium, unterstützt von respACT, organisiert von "die umweltberatung" Wien.

In der Veranstaltungsreihe "Ressourcen-Effizienz: nachhaltig zum Unternehmenserfolg" vertiefen Wiener Betriebe ihr Umwelt-Know-how und erhalten Anregungen für ökologische und gesellschaftliche Maßnahmen. Die Betriebe erfahren dabei, wie sie durch gezielten Einsatz von Ressourcen Kosten sparen können. Diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe wird nun nach der Sommerpause ab September fortgesetzt.

Zwtl.. 6. September: Exkursion zu umweltfreundlichen Gebäuden in Wien

Den Auftakt der Herbstreihe bildet die Exkursion "Umweltfreundliche Gebäude - vom Neubau bis zur Sanierung". Die TeilnehmerInnen besuchen ein ökologisch saniertes Betriebsgebäude, das MGC Mode- und Textilgroßhandelscenter St. Marx, und den IZD-Tower, der von Beginn an ökologisch geplant und gebaut wurde. Bei den Führungen durch die Gebäude erfahren die TeilnehmerInnen, welche Herausforderungen in diesen Bauprojekten zu meistern waren und was ausschlaggebend für die erfolgreiche Durchführung war.

Themen und Termine der Veranstaltungsreihe

o Exkursion: umweltfreundliche Gebäude - vom Neubau bis zur Sanierung: Freitag, 06.09.2013

o Workshop 7: Ressourcenschonend wirtschaften, Abfälle vermeiden:

Freitag, 20.09.2013, Wirtschaftskammer Wien

o Workshop 8: Ökologisch und nachhaltig beschaffen: Freitag, 11.10.2013, Wiener Umweltschutzabteilung _- MA 22

o Workshop 9: Nachhaltigkeit messbar machen: Freitag, 25.10.2013, Wirtschaftskammer Wien

o Workshop 10: Energieeffiziente Beleuchtung: Freitag, 08.11.2013, Lichtforum Zumtobel

ÖkoBusinessPlan Wien

Der ÖkoBusinessPlan Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien, gemeinsam mit dem Lebensministerium und der Wirtschaftskammer Wien. Der ÖkoBusinessPlan unterstützt Wiener Unternehmen bei der Umsetzung umweltrelevanter Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken.

Information und Anmeldung

Informationen zum Programm sämtlicher Veranstaltungen auf der Website von "die umweltberatung": www.umweltberatung.at/betriebe

Die Anmeldung erfolgt auf der Website der Wirtschaftskammer:

www.wko.at/wien/umwelt

Weitere Informationen: www.oekobusinessplan.at, www.lebensministerium.at, www.respact.at

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

"die umweltberatung" Wien, DIin Sabine Seidl

Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

sabine.seidl @ umweltberatung.at, www.umweltberatung.at