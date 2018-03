Karlheinz Töchterle: Klares Bekenntnis der Bundesregierung zur weiteren Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes

Ministerrat beschließt 15a Vereinbarung zur Gründung einer Medizinischen Fakultät Linz auf Basis der Empfehlungen der Hochschulkonferenz - Promotionsrecht an der DUK in Begutachtung

Wien (OTS) - "Die Bundesregierung hat im heutigen Ministerrat ein klares Bekenntnis zur weiteren Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes abgelegt", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Zuletzt sind mehrere gezielte Schritte gesetzt worden, etwa mit der "Hochschul-Milliarde" und deren Fortschreibung bis 2017, den Universitäts-Bauten, dem zweitgrößten Ausbau der Studienplätze seit Bestehen der Fachhochschulen, der langfristigen Finanzierung des IST Austria und den zahlreichen Maßnahmen zur Förderung von Nachwuchswissenschaftler/innen (bspw. FWF-Doktoratskollegs, ÖAW-Impulsprogramm "New Frontiers Groups"). "Diesen Ausbau setzen wir fort", verweist Töchterle auf den heutigen Beschluss im Sommerministerrat. Als Teil der Gesamtstrategie hat der Ministerrat eine 15a Vereinbarung zur Gründung einer Medizinischen Fakultät Linz auf Basis der Empfehlungen der Hochschulkonferenz verabschiedet. Weiters wird ein Gesetzesentwurf für ein vollwertiges Promotionsrecht an der Donau-Universität Krems in die sechswöchige Begutachtung ausgesandt.

Medizinische Fakultät - Beschluss auf Basis der Empfehlungen der Hochschulkonferenz Im Oktober 2006 hat der Oberösterreichische Landtag in einem Beschluss die Bundesregierung aufgefordert, eine Medizinische Universität in Oberösterreich zu gründen und zu errichten. Begründet wurde dies u.a. damit, dass aufgrund der demographischen Entwicklung in den nächsten Jahren deutlich mehr Mediziner benötigt würden. Weitere Schritte (wie zB 2009 ein Entschließungsantrag im Nationalrat) folgten. Seit Juni 2012 gab es Gespräche zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich. Nach Zustimmung durch die Regierungsspitze fanden von Ende April bis Anfang Juli 2013 mehrere politische Verhandlungsrunden statt und mit einer Änderung des Universitätsgesetzes wurden die rechtlichen Grundlagen für die Errichtung einer Medizinischen Fakultät der Universität Linz geschaffen, die mit der vorliegenden 15a Vereinbarung ergänzt bzw. konkretisiert werden.

Die mit der Errichtung einer Medizinischen Fakultät an der Universität Linz mitbefasste Hochschulkonferenz hat in einer Stellungnahme vom 10. Juli 2013 in ihren Empfehlungen an den Wissenschaftsminister eine Zustimmung zur Errichtung einer Medizinischen Fakultät an der Universität Linz an mehrere Voraussetzungen (sie sind als Ganzes Bestandteil des Ministerratsvortrages) geknüpft, die die Finanzierung des tertiären Sektors, eine einfache und transparente Regelung des klinischen Mehraufwandes, die Untersuchung möglicher Auswirkungen auf die Quotenregelung, konkrete Maßnahmen zur Attraktivierung des Arztberufes, das Einsetzen einer national und international besetzte Gründungskommission, die Begleitung durch den österreichischen Wissenschaftsrat und die Abfederung etwaiger zusätzlicher Aufwendungen von Studierenden (aufgrund der zwei Standorte im vorklinischen Bereich) umfassen.

Promotionsrecht an der Donau-Universität Krems geht in Begutachtung Die Donau-Universität Krems (DUK) wurde 1994 auf Basis einer 15a Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich als Universität für Weiterbildung gegründet und hat sich im Bereich der Weiterbildungsuniversitäten einen exzellenten Ruf erarbeitet. Aktuell nutzen rund 7.000 Studierende die Ausbildungsmöglichkeiten an der DUK. Bereits kurz nach ihrer Gründung ging die Donau-Universität Krems strategische Partnerschaften mit anderen Universitäten ein, sodass Professor/innen an der Donau-Universität Krems Dissertant/innen wissenschaftlich betreuen konnten. Das Promotionsrecht ist für eine Universität wesentlich, da es die Ausbildung des eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses, die Steigerung der Attraktivität als Arbeitsplatz für renommierte Professor/innen und die Stimulierung von Forschungskooperation ermöglicht. Aus diesem Grund hat der Universitätsrat ein Gutachten beauftragt, welches der Donau-Universität Krems die Qualität attestiert, Promotionen in gewissen Bereichen verleihen zu können.

Seitens des Wissenschaftsministeriums ist eine Weiterentwicklung der Donau-Universität Krems im Sinne des Regierungsprogramms sinnvoll, solange dies in Abstimmung mit der Hochschulkonferenz und unter Begleitung des Wissenschaftsrats erfolgt und sich die Weiterentwicklung in die strategische Ausrichtung des Hochschulplans fügt. Weiters muss die Qualität durch eine externe Qualitätssicherung gesichert werden. Daher:

- Die Umsetzung des Promotionsrechts wird vom BMWF in Abstimmung mit der Hochschulkonferenz und den Betroffenen veranlasst.

- Die für die Umsetzung erforderlichen gesetzlichen Regelungen werden vom Wissenschaftsministerium zur Begutachtung ausgesandt.

- Die gesetzliche Regelung wird in Abstimmung mit allen Beteiligten umgesetzt.

Erste Gespräche mit Hochschulpartnern wurden bereits geführt, nun folgt eine sechswöchige Begutachtung. Der Vorschlag enthält im Sinne notwendiger Qualitätsstandards:

- Die jeweiligen PhD-Studiengänge bzw. Programme, die eingerichtet werden, bedürfen vor ihrem konkreten Start einer Studiengangsakkreditierung im Sinne des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes durch eine externe Qualitätssicherungsagentur.

- Das Doktoratsstudium muss mindestens drei Jahre dauern.

- Nach acht Jahren ist eine Evaluierung vorgesehen.

- Weiters sieht die bestehende Rechtslage vor, dass die konkreten Felder, in welchen PhD-Studiengänge bzw. Programme angeboten werden sollen, in der Leistungsvereinbarung festgehalten werden müssen. Dazu bedarf es einer Abänderung der aktuellen Leistungsvereinbarung.

