Giuseppe Verdis "Don Carlo" live-zeitversetzt am 16. August in ORF 2

Peter Steins Neuinszenierung von den Salzburger Festspielen 2013 - Jonas Kaufmann in der Titelrolle

Wien (OTS) - Salzburg ist im Festspielfieber und der ORF ist live dabei. Auch heuer widmet der ORF den Salzburger Festspielen wieder einen umfangreichen Programmschwerpunkt in all seinen Medien. Nach der Neuinszenierung des "Jedermann", zahlreichen Dokumentationen, Reportagen und "Festspielgesprächen" steht am Freitag, dem 16. August 2013, um 20.15 Uhr ein weiteres großes Highlight der Salzburger Festspiele auf dem Programm von ORF 2. "Don Carlo" - eines der wohl aufregendsten und musikalisch intensivsten Werke des Jahresregenten Giuseppe Verdi, der - ebenso wie Richard Wagner - in diesem Jahr auch in Salzburg umfassend gewürdigt wird. Festspielintendant Alexander Pereira gelang es, ein Ensemble mit Weltstars zu engagieren. Die Titelpartie übernimmt Startenor Jonas Kaufmann, seine Bühnenpartner sind Thomas Hampson als Rodrigo, Matti Salminen als Filippo II., Anja Harteros als Elisabetta und Ekaterina Semenchuk als Eboli. Regie führt Peter Stein, am Pult der Wiener Philharmoniker steht Antonio Pappano. Barbara Rett führt am Freitag, dem 16. August, live-zeitversetzt, um 20.15 Uhr in ORF 2 durch einen hochkarätigen Opernabend. Für die Bildregie zeichnet Agnes Méth verantwortlich.

Barbara Rett: "Es wird ein musikalisches Fest!"

Barbara Rett führt durch den hochkarätigen Opernabend und wird in den Pausen u. a. Interviews mit Jonas Kaufmann und Thomas Hampson führen. Einen Blick hinter die Kulissen von "Don Carlo" präsentiert Peter Schneeberger, der sich u. a. von der Hinterbühne und aus der Statistengarderobe meldet. Bei ihm kommt Matti Salminen zu Wort. Außerdem hat Barbara Pichler-Haus einen Beitrag über die historische Figur des Infanten Don Carlos gestaltet.

"Peter Stein hat eine schnörkellose, unglaublich konzentrierte Inszenierung auf die Bühne gestellt. Ich finde sie hochspannend, weil sie sich auf das Wesentliche konzentriert: die zwischenmenschlichen Beziehungen der Figuren!", sagt Barbara Rett und weiter: "Wenn bei unserer Übertragung alles so gelingt wie bei der Generalprobe, wird das ein musikalisches Fest! Da sind allererste Sänger am Werk, die aber gleichzeitig auch hinreißende Gestalter sind. Allein die Kerkerszene zwischen Jonas Kaufmann und Thomas Hampson - man hält den Atem an."

Mehr zu "Don Carlo":

"Es ist eine lange Oper, das ist wahr. Aber sie muss so sein", rechtfertigte Verdi 1871 die Ausmaße seines "Don Carlo". Die Oper wurde in der französischen fünfaktigen Version am 11. März 1867 in Paris uraufgeführt. Schon an diesem Abend musste sie gekürzt werden, da bei dem fast fünfstündigen Werk viele Besucher/innen die letzten Vorstadtbahnen nicht mehr erreicht hätten.

Für die Salzburger Festspiele 2013 erarbeiteten Regisseur Peter Stein und Dirigent Antonio Pappano die Urfassung der Oper - allerdings auf Italienisch und ohne das Ballett. Hingegen werden auch jene Passagen zu hören sein, die noch vor der Uraufführung 1867 kurzfristig gestrichen wurden.

Friedrich Schillers Trauerspiel stand Pate für dieses Oeuvre - doch um historische Authentizität der Geschichte um den spanischen König Philipp war er wenig bemüht. Schiller ließ seine künstlerische Freiheit und gelegentlich Fantasie walten.

Elisabeth de Valois von Frankreich war zum Zeitpunkt der Vermählung mit Philipp erst 14 Jahre alt - genauso alt wie Don Carlos, Philipps Sohn. Auch ist es eher undenkbar, dass Elisabeth und Carlos sich ineinander verliebt haben. Carlos gilt als eher hässlich, brutal und sozial verkümmert.

Schiller lässt den Marquis von Posa die Forderung nach Gedankenfreiheit an seinen König stellen. Diese Worte konnte aber im 16. Jahrhundert niemals irgendjemand auf diese Art und Weise gesagt haben.

Giuseppe Verdis Librettisten Joseph Méry - und nach dessen unerwartetem Tod - Camille du Locle haben Schillers Tragödie für das Libretto umgearbeitet. Sie benutzten dabei nicht nur Schillers gleichnamiges Schauspiel, sondern auch ein 1846 in Paris uraufgeführtes Drama von Eugène Cormon - "Philippe II, Roi d'Espagne" - als Quelle.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

