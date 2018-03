ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Leichtathletik-WM Moskau 2013

Am 14. und 15. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 14. August, und am Donnerstag, dem 15. August 2013, jeweils ab 7.25 Uhr in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Moskau 2013.

Die 14. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften finden vom 10. bis 18. August in Moskau statt. ORF SPORT + überträgt täglich live und hat dabei alle Highlights im Programm. Insgesamt berichtet ORF SPORT + fast 60 Stunden live von diesem Großereignis. Thomas König und Dietmar Wolff kommentieren die WM aus Moskau. Beim größten globalen Sportereignis des Jahres treten 1.974 Athletinnen und Athleten aus 206 Nationen in der olympischen Kernsportart an.

Spannender hätte die Entscheidung im Herrenbewerb des IFSC Lead-Kletter-Weltcups in Imst kaum sein können. Weltmeister Jakob Schubert gelang mit einer bärenstarken Leistung im Finale die angesagte Aufholjagd und so schob er sich vom fünften Halbfinalrang noch auf den zweiten Endrang nach vorne. Der erhoffte Heimsieg blieb Schubert, der dieselbe Höhe wie Sieger Sachi Amma erreichte, nur aufgrund der schlechteren Vorrundenplatzierung verwehrt. Bei den Damen konnte Magdalena Röck Platz zwei nach dem Halbfinale leider nicht halten und fiel auf den sechsten Platz, unmittelbar vor Teamkollegin Jessica Pilz, zurück. ORF SPORT + berichtet um 10.00 und um 20.15 Uhr.

Programmhighlights am Donnerstag, dem 15. August, in ORF SPORT + sind neben der Live-Übertragung von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft Moskau 2013 um 7.25 und 16.55 Uhr die Höhepunkte vom Fußball-EM-Finale Frankreich - Italien aus dem Jahr 2000 um 5.15 Uhr, vom Handball-Spiel Österreich - USA bei der B-WM 1992 um 10.00 Uhr, vom Fußball-WM-Finale 1994 Brasilien - Italien um 14.15 Uhr, vom Fußball-Freundschaftsspiel Österreich - Griechenland um 20.15 Uhr und vom DTM-Rennen in Moskau um 22.15 Uhr.

