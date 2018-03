'Das "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz' geht in die 6.Runde

München (ots) - Wiesn-Feeling ohne Sperrstunde mittwochs bis samstags ab 18.30 Uhr

Ab dem 20.09. bis zum 05.10.2013 lautet während der gesamten Oktoberfestzeit das Motto im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz wieder "Feiern ohne Sperrstunde". Bereits zum 6. Mal wird im 'Das "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz' gefeiert, was Dirndl und Lederhosn hergeben. Wieder mit dabei ist die Kultband "Barfuss", die für einzigartige Stimmung und Oktoberfest-Atmosphäre sorgt.

Nachfrage so hoch wie nie zuvor: ab sofort auch mittwochs geöffnet

Aufgrund des großen Erfolgs der vergangenen fünf Jahre wird zur Wiesn 2013 erstmals am Mittwoch geöffnet sein, so dass auch für Großgruppen und Firmen ab sofort mehr Plätze zur Verfügung stehen. Mit den Neuerungen bei den Reservierungsmodalitäten durch die Stadt München ist es in diesem Jahr schwieriger geworden, eine der begehrten Reservierungen auf dem Oktoberfest zu bekommen. Mit echtem Wiesn-Feeling ohne Sperrstunde ist 'Das "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz' daher eine Alternative zum Oktoberfestbesuch.

Die Clubbing-Location nach Zeltschluss: "Almdudler After Oktoberfest Party"

Die "Almdudler After-Oktoberfest-Party" im Löwenbräukeller ist genau das Richtige für alle, die auch nach Zeltschluss vom Feiern nicht genug bekommen. DJ-Sound und Disco-Beats auf drei Areas im großen Clubbingbereich, auf der chilligen Außen-Terrasse und im Turmstüberl. Bei der "Almdudler After-Oktoberfest-Party" ist garantiert für alle was dabei!

Wer besonders exklusiv feiern möchte, bucht bei der "Almdudler After-Oktoberfest-Party" sein eigenes "VIP Paket Party", und erhält einen abgesperrten Sitzbereich mit direktem Blick auf die Tanzfläche im Bennosaal, inklusive Hostessenbetreuung und Getränkepaket.

Tickets für 'Das "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz' sowie die "Almdudler After Oktoberfest Party" sind unter www.daswiesnzelt.de online buchbar. Der Vorverkauf läuft bereits!

Öffnungszeiten vom 20. September bis 05. Oktober 2013:

'Das "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz': mittwochs bis samstags ab 18.30 Uhr "Almdudler After-Oktoberfest Party": montags bis samstags ab 22:00 Uhr

