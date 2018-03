FPÖ-Kickl: Österreich gehört den Österreichern - Und nur denen!

Völlig missglückte ÖVP-Plakatkampagne

Wien (OTS) - "Die ÖVP hat heute eine völlig missglückte Plakatkampagne entfesselt", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die heute von ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch vorgestellten schwarzen Wahlplakate. "Österreich gehört den Österreichern - Und nur denen", korrigierte Kickl die holprigen Aussagen auf den Sujets. Offenbar räche es sich nun bitter, dass die Agentur BUTTER. die Kampagne fahre, habe diese doch bislang nur Erfahrungen mit linken Parteien gemacht, so Kickl.

Wohlweislich habe die ÖVP auf ein Bildnis ihres Spitzenkandidaten verzichtet und plakatiert hübsche Landschaftsbilder, so Kickl, der ein Plakat in der ÖVP-Kampagne vermisst: "Österreich gehört dem Raiffeisen-Konzern". Dies, so Kickl wäre aus Sicht der ÖVP wenigstens ehrlich gewesen, bestehe das ÖVP-Parlamentsteam doch aus einer ganzen Reihe von Raiffeisenfunktionären und Banken-Lobbyisten.

Eventuell hätte die ÖVP auch noch ein Plakat mit "Österreich gehört den Brüsseler Lobbyisten" affichieren können, aber vielleicht komme dieses Motiv ja in der zweiten Welle der Kampagne, so Kickl. Anders als die ÖVP, die unser Land an internationale Konzerne, Banken und Pleitestaaten ausverkaufe, setze sich die FPÖ für die Österreicherinnen und Österreicher ein, den denen gehört das Land tatsächlich, betonte Kickl.

