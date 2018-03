2,8 Millionen Euro für 14 neue ORF-Kinofilmprojekte

Neue Wolf-Haas-Verfilmung mit Josef Hader, Zombies in Lederhosen und Bollywood in Austria

Wien (OTS) - Nach "Komm, süßer Tod", "Silentium" und "Der Knochenmann" verfilmt Wolfgang Murnberger einen weiteren der Brenner-Krimis von Wolf Haas mit Josef Hader in der Hauptrolle. Im Rahmen der 155. und 156. Sitzung der gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut wurden neben der Wolf-Haas-Verfilmung auch noch sechs weitere österreichische Spielfilme sowie sieben Dokumentarfilmprojekte, davon insgesamt fünf Innovationsprojekte, ausgewählt. Das Spektrum reicht vom feinfühligen Autorenfilm über Produktionen in verschiedenen Zeitebenen bis hin zu Genrefilmen, die von "Austro-Bollywood" bis zu Alpenzombies reichen. Auch die Dokumentarfilmprojekte sind in ihrer Thematik vielfältig -vom gläsernen Internetmenschen, der Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen bis hin zur Beschäftigung mit dem Jenseits. Insgesamt wurden dem österreichischen Film damit Mittel in der Höhe von rund 2,8 Millionen Euro für Projekt- und Innovationsförderung zugesagt.

Die geförderten Projekte der 155. und 156. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

"Die Nacht der 1000 Stunden"

Als Philip im Begriff ist, die Familienfirma zu übernehmen, werden plötzlich verstorbene Familienmitglieder für eine Nacht lebendig. Zeitebenen verschwimmen und ein streng gehütetes Familiengeheimnis tritt zutage.

Produktion: Amour Fou Vienna; Buch und Regie: Virgil Widrich

"Macondo"

Der zwölfjährige Armir lebt mit seiner Mutter und den beiden jüngeren Geschwistern in der Asylantensiedlung Macondo in Wien-Simmering. Er ist der Mann im Haus, seit sein Vater im Tschetschenienkrieg getötet worden ist. Als dessen Kriegskamerad Isa plötzlich in der Siedlung auftaucht, gerät Armirs bisheriges Weltbild ins Wanken.

Produktion: Freibeuter Film; Buch und Regie: Sudabeh Mortezai

"Unser Kampf"

Der Dokumentarfilm erstellt das Porträt einer Familie in Israel, deren Großeltern aus Österreich vertrieben wurden und im meistgehassten Land der Welt seit 75 Jahren ums Überleben kämpft -als Opfer und als Täter.

Produktion: Simon Wieland Film; Regie: Simon Wieland; Buch: Simon Wieland und Andreas Kuba

"Streif"

Der Dokumentarfilm widmet sich dem Mythos Streif, den Legenden von Siegern und Tragödien aus mehr als 100 Jahren Abfahrtslauf in Kitzbühel sowie den Menschen und Machern bzw. dem Apparat um und hinter dem alljährlichen Ereignis. Im Fokus stehen vier Protagonisten - ein Newcomer und drei arrivierte Rennläufer - innerhalb eines Jahresablaufs rund um das Streifrennen.

Produktion Planet Watch; Regie: Gerald Salmina; Buch: Gerald Salmina und Tom Dauer

"Das ewige Leben"

Erstmals nach 30 Jahren wird Brenner in seiner Grazer Heimat wieder ansässig. Als Brenner nach einem verhängnisvollen Kopfschuss aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder - obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen. Erneut schlüpft Josef Hader in die Rolle von Wolf Haas' Kultfigur Brenner.

Produktion: Dor Film; Regie: Wolfgang Murnberger; Buch: Wolfgang Murnberger und Wolf Haas

"Kater"

Stefan und Andreas leben als schwules Paar die perfekte Beziehungsidylle - bis Stefan aus heiterem Himmel, grund- und völlig ansatzlos beim morgendlichen Frühstücksritual dem von beiden geliebten Kater Moses das Genick bricht.

Produktion: Coop 99 Film; Regie: Klaus Händl; Buch: Klaus Händl

"Attack of the Lederhosenzombies"

Während der ehemalige Snowboardstar Steve sich zwischen einem Neuanfang mit seiner Freundin oder dem Versuch einer Rückkehr zu seinen Glanzzeiten entscheiden muss, wird das Skigebiet von einer Zombie-Epidemie heimgesucht. Und nun gilt: Rette sich wer kann! Produktion: Fischer Film; Regie: Dominik Hartl

"Wir waren da"

Der Spielfilm nimmt Bezug auf die Ereignisse in Krems 2009, wo der Supermarkteinbruch zweier Jugendlicher für einen der beiden tödlich endete.

Produktion: Golden Girls Film; Regie: Stephan Richter; Buch: Stephan Richter

"Bürger B."

"Bürger B." ist ein Dokumentarfilm über Überwachungswahn und den freien, den gläsernen und regulierten Menschen in unserem Post-Privacy-Zeitalter, in dem es Privatsphäre zumindest neu zu definieren gilt.

Produktion: Geyrhalter Film; Regie: Werner Boote; Buch: Werner Boote

"What's Wrong with a Free Lunch?"

Der Dokumentarfilm beschäftigt sich mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens.

Produktion: Golden Girls Film; Regie: Christian Tod, Buch: Christian Tod

Die Projekte der Innovationsförderung im Detail:

"Sühnhaus"

Wien, Schottenring 7: Hier brannte das Ringtheater ab, und das hierfür errichtete Sühnhaus fiel 1945 ebenfalls einem von der Gestapo gelegten Feuer zum Opfer. Heute steht dort die Bundespolizeidirektion und 18 Meter unter der Erde befindet sich unberührt ein Relikt des kalten Kriegs: Wiens geheime Schaltzentrale. Der Dokumentarfilm zeichnet die Geschichte einer glücklosen Adresse.

Produktion: Freibeuter Film; Buch und Regie: Maya McKechneay

"Die andere Seite"

Der Dokumentarfilm beschäftigt sich mit der Frage nach dem Jenseits, dem Unfassbaren und den Grenzen des Vorstellbaren.

Produktion: Geyrhalter Film, Regie: Judith Zdesar, Buch: Judith Zdesar

"Servus Ishq"

Der Austro-Bollywoodfilm erzählt die Geschichte der Austroinderin Maya auf der Suche nach ihrer Identität.

Produktion: Aichholzer Film; Regie: Sandeep Kumar; Buch: Sandeep Kumar

"Cinema Futures"

Der Dokumentarfilm ist ein Filmessay über die Zukunft des Kinos und des Films im Zeitalter digitaler Laufbilder. Droht ein massiver Verlust des audiovisuellen Gedächtnisses?

Produktion: Mischief Films; Regie: Michael Palm; Buch: Michael Palm

Mit Mittelaufstockungen wurde das Spielfilmprojekt "Bad Fucking" (MR-Film) und der Kinderspielfilm "Tom Turbo"( Family Pictures Film) bedacht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at