Brauchtum, Tradition und Musik zu Mariä Himmelfahrt: Das ORF-Programm am 15. August führt quer durch Österreich

Ö1-Feiertagsprogramm mit Antonio Caldaras Oratorium "Maddalena ai piedi di Cristo"

Wien (OTS) - Das Feiertagsprogramm von ORF 2 führt zu Mariä Himmelfahrt, am Donnerstag, dem 15. August 2013, in die Wiener Alpen und über die Kärntner Nockberge, durch das Almenland in Salzburg, tief ins Lesachtal, nach Judenburg, durch Hemmaland und schließlich auch in das Zentrum Wiens: Religiöses Brauchtum, Traditionen, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Musik stehen bei allen Stationen im Mittelpunkt.

Den Beginn des Feiertagsprogramms in ORF 2 macht um 10.05 Uhr die "matinee" mit der Dokumentation "Sommerfrische in den Alpen", in der Regisseur Michael Ranocha das Gebiet zwischen Buckliger Welt und Schneebergland vorstellt, Küche und Kultur entdeckt und Menschen besucht, die für Landschaftserhaltung, hervorragende Gastronomie und ein reichhaltiges Angebot an Sehenswürdigkeiten sorgen.

Der "Frühschoppen mit Caroline Koller aus Rauris" ist um 12.00 Uhr im Almenland Salzburg zu Gast. Caroline Koller begrüßt auf der Kalchkendlalm in Rauris in der Nationalparkregion Hohe Tauern Volksmusikanten aus Salzburg.

Um 17.35 Uhr zeigt die Feiertagsdokumentation "Bewegender Glaube -500 Jahre Wallfahrt zur Gnadenmutter in Maria Luggau", wie tief verwurzelt der Gottesglaube im Kärntner Lesachtal ist und wie stark seine Strahlkraft wird, wenn sich die Menschen für ihren Glauben in Bewegung setzen.

"Aufgetischt" wird um 18.05 Uhr "Auf Wienerisch" in mehr als 8.000 Wiener Gastronomiebetrieben, die zu jeder Tageszeit mit kulinarischen Spezialitäten versorgen.

Um 19.52 Uhr rückt das Pilgern in den Mittelpunkt von "FeierAbend":

Für die Bewohner und Bewohnerinnen der obersteirischen Stadt Judenburg hat das Pilgern schon eine lange Tradition. Im 16. Jahrhundert haben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein Gelöbnis abgelegt und damit ihren Dank für die Erfahrung von Errettung aus Not und die Bitte um Schutz ausgedrückt. Sie haben versprochen, dass sie fortan, alle drei Jahre von Judenburg ins kärntnerische Maria Waitschach und wieder zurück pilgern. "47 Kilometer zu Fuß" - bei Tag und bei Nacht.

Im Hauptabend von ORF 2 führt Sepp Forcher um 20.15 Uhr in einem "Klingenden Österreich" durch Hemmaland und über die Nockberge. Musikalisch veredeln die Kärntner Weisenbläser, der Kärntner Viergesang, Holzblech, der Kärntner Harfenklang, der MGV Gurk, die Bauernkapelle Isopp, 2 und 2 Musi, der Gurktaler Viergesang und de V(a)lott'n Forchers "Wege durch die Zeiten".

Das Feiertagsprogramm in Ö1

Als Einstimmung auf den Feiertag mit Radio Österreich 1 macht sich Kurt Remele bereits seit 12. August "Gedanken" über "Religiöse Großwetterlage rund um Mariä Himmelfahrt" (am 12., 13., 14., 16. und 17. August jeweils um 6.56 Uhr). Am Feiertag bringt die "Erfüllte Zeit" unter dem Titel "Lebensweisen - Glaubenswelten" ein Panorama mit Reportagen und Berichten aus der Welt der Religion und Religionen (7.05 Uhr), und in der "Matinee" spielen die Wiener Philharmoniker unter Christian Thielemann Bruckners 5. Symphonie (11.03 Uhr). Alljährlich finden zu Mariä Himmelfahrt in vielen katholischen Kirchen traditionell Kräuterweihen statt. Von der Heilkraft der Kräuter und der Magie des Wissens berichtet "Memo - Ideen, Mythen, Feste" (19.05 Uhr) und zum Abschluss steht Antonio Caldaras Oratorium "Maddalena ai piedi di Cristo" auf dem Programm von Ö1 (19.30 Uhr).

