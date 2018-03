"Bewusst gesund": Teamgeist - drei Kollegen specken ab

Außerdem am 17. August: Tipps für technisch richtiges Nordic Walking

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 17. August 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Teamgeist - drei Kollegen specken ab

Markus Simmerstatter hatte schon seit seinen Jugendjahren eine besondere Leidenschaft zum Kochen und vor allem zum Essen. Auch heute noch bezeichnet sich der 44-Jährige als absoluten Genussmenschen. Über die Jahre wurde ihm seine Leidenschaft allerdings zum Verhängnis und schlug sich nach mehr als 20 Jahren kontinuierlicher Gewichtszunahme bei einem Höchstgewicht von 130 Kilogramm nieder. Für den Inhaber einer PR-Agentur Grund genug, seiner Essleidenschaft ein Ende zu setzen und - weil es bekanntlich gemeinsam leichter geht -gemeinsam mit zwei Kollegen aus seinem Büro abzuspecken. Die drei Herren sind jetzt um einiges "leichter" geworden und fühlen sich endlich wieder fit und gesund. Denise Kracher berichtet.

Stockeinsatz und Abrollen - technisch richtiges Nordic Walking

Keine Sportart hat in den vergangenen zehn Jahren so geboomt wie Nordic Walking. Millionen Stöcke und Nordic-Walking-Schuhe haben den Sportartikel-Herstellern ein gutes Geschäft beschert. Immer mehr Menschen wollen etwas für ihre Gesundheit tun und sind der Meinung, dass der gute Wille und die richtige Ausrüstung genügen. Doch auch beim Nordic Walking gibt es einiges an Technik zu erlernen. Denn nur wer richtig Nordic Walking betreibt, hat auf lange Sicht gesehen tatsächlich einen gesundheitlichen Nutzen von diesem Sport. "Bewusst gesund hat" sich bei Expertinnen und Experten umgehört und zeigt, worauf es ankommt. Denn mit ein paar technischen Kniffen kann man aus "Spazierengehen mit Stockbehinderung" eine extrem effiziente sportliche Betätigung machen. Ein Beitrag von Christian Kugler.

Fit & schlau - Kids zeigen, wie's geht

Der jüngst veröffentlichte Ernährungsbericht offenbart ein schockierendes Ergebnis. Bereits 24 Prozent aller Schulkinder leiden an Übergewicht. Um das zu verhindern, sollte bereits im Kindergarten spielerisch ein gesunder Lebensstil erlernt werden. So wie im Kindergarten von Neukirchen an der Vöckla in Oberösterreich und im Bewegungskindergarten in Sistrans in Tirol, wo gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung täglich gelebt werden. Der Kindergarten in Neukirchen ist eine gänzlich "Süßigkeiten-freie Zone", einzige Ausnahme sind Geburtstagfeste: Und sogar da gibt es selbst gebackenen Gugelhupf mit gesunden Zutaten. Auch im Bewegungskindergarten im Tiroler Ort Sistrans ist Spaß an der Bewegung oberstes Gebot. Bewegung kombiniert mit Lerninhalten macht die Kinder nicht nur fit und aufnahmefähig, sondern laut wissenschaftlichen Erkenntnissen auch schlau. Den Beitrag gestalteten Stefanie Berger und Christine Jentsch.

"Bewusst gesund"-Tipp: Positives Denken

Manchmal wird einem alles zu viel, Beruf, Familie, der alltägliche Stress und dann vielleicht auch noch gesundheitliche Probleme. "Denk doch positiv" heißt dann der gut gemeinte Ratschlag - wann und ob er sinnvoll ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

