"Aufgetischt auf Wienerisch" zu Mariä Himmelfahrt am 15. August in ORF 2

Wien (OTS) - Für die Wienerinnen und Wiener ist die hohe Lebensqualität ihrer Stadt zur Selbstverständlichkeit geworden. Ein Blick über den morgendlichen, noch ruhigen Ring, entspannende Stunden am Donaukanal, vorabendlicher Genuss in den Weinbergen - all das gehört zu Wien. "Aufgetischt auf Wienerisch" zeigt am Donnerstag, dem 15. August 2013, um 18.05 Uhr in ORF 2, wieso Wien eine kulinarische Reise wert ist und für die Daheimgebliebenen vom Wohnsitz zur Sommerresidenz wird.

Wenn der Duft noch warmer Kaisersemmeln die Straßen durchzieht, begleitet von der betörenden Note eines Schokoladencroissants und gekrönt von duftendem Kaffee, dann ist man im Begriff, die Wiener Morgenstimmung so richtig zu genießen. Ein Genuss, der sich durch den ganzen Tag mitnehmen lässt - in Wien können Leib und Seele zu jeder Tages- und Nachtzeit mit kulinarischen Highlights verwöhnt werden. Mehr als 8.000 Gastronomiebetriebe machen das möglich. Weil im Sommer der "Schani den Garten rausg'stellt" hat, kommen noch so einige wunderbare Plätze dazu.

Werden Besucher/innen am Tel Aviv Beach untertags mit israelischen Schmankerln verwöhnt, warten am Abend Grillfreuden vom Feinsten. Kann am Deck des Badeschiffes tagsüber die Sonne genossen werden, wird abends im Restaurant Holy Moly gekocht, was der Bauch des Schiffes hergibt. Abseits der Sommer-Hotspots in der Innenstadt locken die kühlen Weinberge - mit Wein und Heurigenbuffets. Selbst Grünoasen für ein Picknick finden sich in Wien.

Als süße Versuchung für zwischendurch bieten sich originale Karlsbader Oblaten oder herrliche Pralinen aus der Confiserie Altmann & Kühne an. Wem der Sinn mehr nach Orientalischem steht, dem seien backfrische Baklava mit Pistazien aus der türkischen Bäckerei Gül empfohlen - 24 Stunden

geöffnet.

