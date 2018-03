Universität Wien: Erstmals Aufnahmetests in vier Studien

Auch in Pharmazie und Ernährungswissenschaften fix

Wien (OTS) - An der Universität Wien gibt es heuer erstmals in vier Studien Aufnahmetests. Wie in den vergangenen Jahren findet der Aufnahmetest für das Studium der Psychologie statt, dazu kommt heuer erstmals ein Aufnahmetest für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Seit heute steht außerdem fest, dass auch in den Studien Pharmazie und Ernährungswissenschaften Aufnahmetests zu absolvieren sind. Dies ergibt sich aus den neuen gesetzlichen Regelungen, dass in diesen stark nachgefragten Studien bei Überschreitung der Zahl der zur Verfügung zu stellenden Studienplätze Aufnahmeverfahren durchgeführt werden.

Nach dem Ende der Frist für die erste Stufe des Aufnahmeverfahrens (Online Self Assessment) in lebenswissenschaftlichen Studienrichtungen am 12. August 2013 liegt die Zahl der BewerberInnen in den Studien Pharmazie und Ernährungswissenschaften über der Zahl der zur Verfügung zu stellenden Studienplätze. Für diese Studien findet daher Anfang September die zweite Stufe des Verfahrens, ein schriftlicher Aufnahmetest, statt.

Im Studium Biologie entspricht die Zahl der Studierenden, welche die erste Stufe des Aufnahmeverfahrens abgeschlossen haben, nahezu exakt der Zahl der vorgesehenen Studienplätze (1.289 StudienwerberInnen für 1.290 Studienplätze). Diese StudienwerberInnen haben nun das Recht, die Zulassung zum Studium abzuschließen. Alle anderen StudienwerberInnen können sich an der Universität Wien für dieses Studium erst wieder im nächsten Studienjahr registrieren.

Prüfungstermine für die Aufnahmetests an der Universität Wien:

ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTEN: Prüfungstermin am 6. September, 698 Studienplätze für 838 StudienwerberInnen

PHARMAZIE: Prüfungstermin am 9. September, 686 Studienplätze für 778 StudienwerberInnen

PUBLIZISTIK- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT:

Prüfungstermin am 4. September, 1.123 Studienplätze für 1.900 Studienwerberinnen

PSYCHOLOGIE: Prüfungstermin am 3. September, 500

Studienplätze für 4.035 StudienwerberInnen

Die Aufnahmeverfahren finden einmal pro Jahr statt. Die StudienwerberInnen werden von der Universität per Mail über Erfordernisse, Zeit und Ort informiert. Alle Informationen zu den Aufnahmeverfahren sind auch im Web abrufbar:

http://aufnahmeverfahren.univie.ac.at. Österreichweit informieren das

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, die Universitätenkonferenz und die Österreichische Hochschülerschaft über die Website http://www.studienbeginn.ac.at/.

Die Zulassungsfrist für die übrigen Bachelor- und Diplomstudien für das Wintersemester 2013/14 endet österreichweit am 5. September. Informationen zur Zulassung an der Universität Wien finden Studieninteressierte unter http://studentpoint.univie.ac.at/

