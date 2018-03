Rauch: Österreich ist das Land der Optimisten, Tatkräftigen, Entdecker und Weltoffenen - FOTO

Erste Plakatwelle baut auf Werten auf, die Österreich ausmachen und für die die ÖVP steht - ÖVP in allen neun Ländern hervorragend aufgestellt – Spiel auf Sieg mit Michael Spindelegger

Wien, 13. August 2013 (ÖVP-PD) "Wir gehen mit Optimismus in diese Wahlauseinandersetzung, bei der es einen Zweikampf mit der SPÖ geben wird. Die ÖVP spielt nicht auf Platz, sondern auf Sieg", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch anlässlich der Präsentation der neuen ÖVP-Plakatkampagne. "Das Jahr 2013 ist bisher optimal für die ÖVP verlaufen, besser hätten wir es uns nicht wünschen können", so Rauch: "Die Mobilisierungskraft der ÖVP lebt, wir sind in allen neun Bundesländern hervorragend aufgestellt, alle sechs Bünde sind im Wahlkampf dabei." Das ist der Unterschied zur SPÖ, wie man am Beispiel der SPÖ-Problembären in Niederösterreich, Salzburg und Tirol leicht sieht. Rauch betont: "Am 29. September geht es darum, wer die besseren Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat. Und das ist ganz klar die ÖVP mit Spitzenkandidat Michael Spindelegger. Bei der Plakatkampagne haben wir uns daher für einen neuen und modernen Zugang entschieden, Altbewährtes war gestern", unterstreicht Rauch. "Uns geht es um die Menschen in diesem Land.

Um ihre Arbeitsplätze, ihre Familien, ihren Erfolg. Ihre Zukunft. Da sind die Tatkräftigen am Werk, die etwas schaffen, sich etwas aufbauen wollen. Da gibt's die Weltoffenen, die über den Tellerrand blicken und wissen, dass Exporte Arbeitsplätze schaffen. Und die Entdecker, die neugierig sind und Österreichs Forschung vorantreiben. Und da leben die Optimisten, die sich der Zukunft stellen und Herausforderungen anpacken." ****

"Die ÖVP steht für Entlastung und gegen neue Steuern, für starke Unternehmer und gegen Verwaltung der Arbeitslosigkeit, für Wahlfreiheit in Familien und gegen Bevormundung, für ein gemeinsames Europa und nicht gegen Chancen und Stabilität", so Rauch, der es auf den Punkt bringt: "Die ÖVP ist Partner für die Weltoffenen, die Optimisten, die Entdecker und die Tatkräftigen in diesem Land. Offenheit, Fleiß, Tatkraft, Optimismus: Das sind die Werte, auf die die ÖVP baut. Das sind Werte, die Österreich ausmachen!"

Die Koalitionsregierung hat gute Arbeit geleistet, das ist für die ÖVP aber kein Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen. "Dafür gibt es keine Lorbeeren, es war zu tun, was notwendig ist. Ein Wahlsonntag ist keine Jahreshauptversammlung, auf der Bilanzen präsentiert werden. Jetzt gilt es zu tun, was Österreich weiterbringt. Die Menschen wählen die Zukunft", betont Hannes Rauch. "Wir stehen für Optimismus und gegen eine Neiddebatte. Für neue Arbeitsplätze und gegen Unternehmerfeindlichkeit. Für Entlastung und klar gegen Faymann-Steuern." Das ist der Unterschied zur SPÖ: "Werner Faymann wirkt müde und ausgelaugt. Er hat keine Konzepte und keine Visionen für die Zukunft. Er hat nur einen Plan:

Faymann-Steuern, die Mittelstand und die Familien belasten. Das

wird es mit der ÖVP nicht geben – wir stehen für Entlastung und gegen neue Steuern", betont der ÖVP-Manager.

Die ÖVP ist die Partei für alle, die im Leben etwas schaffen wollen. "Wir sind Partner der Optimisten, der Tatkräftigen, der Entdecker und der Weltoffenen in diesem Land", stellt der ÖVP-General klar. "Die ÖVP ist die einzige Partei, die in Österreich etwas bewegen will und auch bewegen kann. Das ist der entscheidende Unterschied zu den anderen Parteien, die sich aufs verwalten des Stillstandes und ihre Angst vor der Zukunft beschränken", so Rauch abschließend.

Die neue Plakatkampagne der ÖVP schließt nahtlos an das vergangene Woche durch ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger vorgestellte ÖVP-Zukunftsprogramm an. Insgesamt wird es drei Wellen geben. Die erste, heute vorgestellte Welle ist ab morgen österreichweit plakatiert. Alle Sujets finden Sie auf unserer Homepage, http://www.oevp.at

Fotos zur honorarfreien Verwendung finden Sie unter http://www.oevp.at/fotodienst

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch