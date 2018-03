Schützt die Berge: Almdudler, Alpenverein und Peter Habeler unterzeichnen Manifest

Wien (OTS) - Almdudler und dem Oesterreichischen Alpenverein (OeAV) sind die heimischen Berge und die Natur ein Herzensanliegen. Seit Jahren verbindet beide eine lebendige und aktive Partnerschaft zum Schutz der österreichischen Bergwelt.

Nun bestiegen Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling und Alpenvereins-Vizepräsident Oskar Wörz, gemeinsam mit Bergpionier Peter Habeler, den Großen Solstein (2.541 m), nahe Innsbruck. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Sie unterzeichneten dort das "Manifest der Sauberen Berge". Damit besiegeln Almdudler und der Alpenverein, dass sie sich auch in Zukunft gemeinsam für die Umwelt engagieren. Peter Habeler ist Botschafter der Aktion "Saubere Berge".

Was passiert, wenn sich drei echte österreichische Institutionen zusammentun? Sie gehen auf den Berg. So geschehen Donnerstagfrüh, als Gerhard Schilling, Geschäftsführer des österreichischen Familienunternehmens Almdudler, Oskar Wörz, Vizepräsident des Oesterreichischen Alpenvereins und Berglegende Peter Habeler gemeinsam den Großen Solstein bestiegen. Alles zum Schutz der Berge. Am Gipfel unterzeichneten die drei sportlichen Manager ein Manifest, in dem sie ihr gemeinsames Engagement bekräftigten.

Was man liebt, das will man schützen

Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling erklärt: "Es ist jedes Mal wieder ein herrliches Gefühl am Gipfel eines Bergs zu stehen und in die Ferne zu blicken. Diese Natur muss man erhalten und schützen. Darum ist Almdudler bereits im siebenten Jahr Partner des Alpenvereins zum Schutz der österreichischen Bergwelt. Gemeinsam haben wir uns dem nachhaltigen Schutz der heimischen Alpen und der Erhaltung der Almen und Almhütten in Österreich verschrieben. Das bekräftigen wir heute mit der Unterzeichnung eines eigenen Manifests:

das "Manifest der Sauberen Berge". Wir sind überzeugt, eine intakte Umwelt und deren Schutz muss allen ein wichtiges Anliegen sein, darum werden wir die Österreicher hier immer wieder daran erinnern."

Vorbeugen statt heilen

Der Alpenverein sieht es seit mehr als 150 Jahren als seine Verpflichtung, die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten. Alpenvereins-Vizepräsident Oskar Wörz: "Wir sind froh, einen so verlässlichen Partner wie Almdudler zu haben. Wir werden uns weiterhin gemeinsam dafür einsetzen, die Berge sauber zu halten. Das "Sauber halten" fängt aber nicht erst am Berg an, sondern schon viel früher, nämlich vor der Wanderung. Wenn ich mir gut überlege, was ich überhaupt alles in meinen Rucksack packe und mitnehme, kann ich dadurch schon vor der Wanderung unnötigen Müll vermeiden. Präventive Maßnahmen z.B. Bewusstseinsbildung durch Aufklärung, sind uns besonders wichtig. Almdudler ist hierfür ein guter und wichtiger Partner, da die österreichische Getränkemarke eine riesige Fan-Community hat, viele Menschen erreicht und zu diesem Thema sensibilisieren kann."

Jeder Einzelne kann etwas bewirken und gemeinsam sind wir stark Als Botschafter der Aktion "Saubere Berge" konnten der Alpenverein und Almdudler den österreichischen Pionier unter den Extrembergsteigern, Peter Habeler, gewinnen. Er ließ es sich nicht nehmen, das Manifest persönlich und feierlich vor Unterzeichnung zu verlesen. Peter Habeler: "Ich bin viel in den Bergen unterwegs, daher sehe ich täglich, wie wichtig es ist, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht achtlos mit der Natur umgehen dürfen. Man muss sie daran erinnern, dass es unser aller Aufgabe ist, die Natur und die Berge zu schützen und sauber zu halten. Jeder einzelne übernimmt dafür Verantwortung, wenn er draußen unterwegs ist. Almdudler und der Alpenverein rücken in ihrem gemeinsamen Engagement diese Thematik ins öffentliche Bewusstsein und rufen die Österreicher dazu auf, mitzumachen. Das unterstütze ich gerne als Botschafter."

Starke Partnerschaften gehen weite Wege

Der Alpenverein und Almdudler starteten im Zuge der Partnerschaft 2010 die permanente Clean-Up Aktion "Saubere Berge" zur Bewusstseinsbildung. Im Rahmen der Aktion wurden die Alpenvereins-Hütten mit Müllsackspendern ausgestattet, die auch heuer wieder mit einem Jahresbedarf an Abfallsäckchen versorgt wurden. Diese Bio-Sackerln aus leicht verrottbarer Maisstärke stehen allen Wanderern und Bergsteigern kostenlos auf den Alpenvereinshütten zur Verfügung, damit wieder alle Abfälle bequem mit ins Tal genommen werden können, denn: Am Berg gibt es viel Frischluft und Natur, aber keine Müllabfuhr. Der Hinweis "Schützt die Alpen" auf den Etiketten der Almdudler PET-Flaschen regt an, sich der Eigenverantwortung für die Umwelt bewusst zu sein. Neben den Umweltbaustellen unterstützt Almdudler seit Jahren als Hauptsponsor und Getränkelieferant auch die Arbeit der Alpenvereinsjugend. Mit diesem Engagement intensiviert Almdudler die Partnerschaft vor allem im Bereich der Schulprogramme, Sport-Experience Programme und der risk'n'fun Freeride- und Klettertrainings der Alpenvereinsjugend. Zuletzt unterstützte Almdudler die aktuelle "Pro Hütten und Wege" Petition des Alpenvereins und rief seine 250.000 Facebook-Freunde auf, diese zu unterzeichnen.

Die Besteiger des Großen Solstein:

Pionier Peter Habeler, OeAV Vizepräsident Oskar Wörz, Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling, Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner, OeAV Generalsekretär Robert Renzler, Assistent des Generalsekretärs Johannes Staud, OeAV Referatsleiter für Hütten und Wege Peter Kapelari.

Fotos & Manifest: www.almdudler.com, www.alpenverein.at oder auf Anfrage bei presse @ almdudler.com

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis Almdudler:

Almdudler Pressestelle

Christiane Böck, m +43 676 35 35 018

Jennifer Rosenberg, m +43 676 52 05 240

presse @ almdudler.com



Rückfragehinweis OeAV:

Oesterreichischer Alpenverein, Gerold Benedikter

Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck

t +43 512 59547-11

gerold.benedikter @ alpenverein.at

www.alpenverein.at