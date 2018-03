"Klingendes Österreich": Sepp Forcher zeigt am 15. August "Wege durch die Zeiten"

Hemmaland und Nockalm in Kärnten

Wien (OTS) - Sepp Forcher ist in der 174. Ausgabe von "Klingendes Österreich" zu Mariä Himmelfahrt, am Donnerstag, dem 15. August 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 im Hemmaland und in den Nockbergen unterwegs. Musikalisch veredeln die Kärntner Weisenbläser, der Kärntner Viergesang, Holzblech, der Kärntner Harfenklang, der MGV Gurk, die Bauernkapelle Isopp, 2 und 2 Musi, der Gurktaler Viergesang und de V(a)lott'n Forchers "Wege durch die Zeiten".

Flattnitz, Metnitz, Grades, Prekowa, Straßburg, Gurk. Das alles und noch viel mehr ist Hemmaland - zurückgehend auf eine Schenkung durch die Landesheilige Kärntens vor fast 1.000 Jahren. Die ruhige Wald-und Berglandschaft der Gurktaler Alpen, die uralten Kirchen, das Schloss Straßburg und als Mittelpunkt der Gurker Dom stehen am Beginn des eindrucksvollen Besuchs in Kärnten. Vom alten Pilgerhospiz Spitalein aus geht es dann in die Nockberge: Hochrindl, St. Lorenzen und schließlich als landschaftlicher Höhepunkt die einzigartige Anlage der Nockalmstraße, von der man sagen kann, dass sie diese schöne Berg- und Almlandschaft nicht durchschneidet, sondern eher gefühlvoll und elegant umarmt.

Für Buch und Regie der Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich. "Klingendes Österreich -Wege durch die Zeiten" ist außerdem als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

