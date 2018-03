Führungswechsel bei Lidl Österreich: Alexander Deopito neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung

Salzburg (OTS) - Seit Donnerstag, den 1. August 2013, ist erstmals ein Österreicher Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich: Mag. Alexander Deopito will zukünftig noch mehr auf heimische Qualität setzen und die Zukunftspotenziale des Unternehmens heben. Der 47-jährige Steirer löst den Iren Brendan Proctor ab, der als Landeschef zurück zu Lidl Irland geht.

Am Donnerstag, den 1. August 2013, übergab Brendan Proctor den Vorsitz der Geschäftsleitung von Lidl Österreich an den Steirer Alexander Deopito. Deopito ist ein Vollprofi in Sachen Handel: Nach der Matura an der Handelsakademie Liezen studierte er in Wien und Graz Betriebswirtschaftslehre. Seine Karriere startete er im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Seit mittlerweile 17 Jahren arbeitet Deopito für Lidl. Zuletzt war er als Geschäftsleitungsvorsitzender Einkauf International der Lidl Stiftung in Neckarsulm tätig, wo er im Rahmen der Länderbetreuung selbstverständlich auch immer für Österreich verantwortlich war.

Lidl Österreich geht seit Anfang Oktober 2012 einen neuen Weg. An der Neuausrichtung des Unternehmens mit einem starken Fokus auf heimische Waren und Qualität sowie an der neuen Werbelinie war der Obersteirer maßgeblich beteiligt. "Wir wollen das Ohr ganz nah am Kunden haben. Unser Ziel ist es, die Wünsche unserer Kunden voll und ganz zu erfüllen", erklärt Deopito. Dafür wird das Unternehmen auch weiterhin sehr viel in den Standort Österreich investieren. Zukunftspotenziale sieht der 47-Jährige in einem modernen und umweltfreundlichen Filialkonzept, in der Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke "Lidl Österreich" und verstärktem gesellschaftlichem Engagement. Lidl soll in Österreich als moderne, kundenorientierte und sympathische Marke positioniert werden.

"Hinter unseren Eigenmarken stecken namhafte heimische Lieferanten"

"Durch die Österreichkampagne ist meine alte Liebe zu Lidl Österreich neu entflammt", erzählt der Steirer. Er freue sich, nach Hause zurückzukehren. "Ich bedanke mich bei Brendan Proctor, dass ich ein gut geführtes, erfolgreiches Haus übernehmen darf", betont Deopito, "ich werde gemeinsam mit den Kollegen den eingeschlagenen Weg weitergehen und noch stärker auf heimische Lebensmittel und Qualität setzen." In einigen Warengruppen liste das Unternehmen schon jetzt zu einem Großteil österreichische Produkte. Ein schönes Erfolgsbeispiel sei das Gemüsesortiment: "Mit mehr als 25 verschiedenen Gemüsesorten aus allen Bundesländern bieten wir unseren Kunden eine große saisonale Auswahl", erzählt er, "Auch hinter unseren Eigenmarken stecken namhafte österreichische Lieferanten. Über Lidl International ebnen wir unseren Partnern den Weg in den internationalen Markt." In vielen Warengruppen sucht Lidl Österreich laufend nach weiteren heimischen Lieferanten, die hohe Qualität in den erforderlichen Mengen anbieten.

Proctor wird Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Irland

Der gebürtige Ire Brendan Proctor war seit Anfang 2011 Mitglied der Geschäftsleitung von Lidl Österreich. Vor seiner Tätigkeit in Österreich arbeitete der 39-Jährige zehn Jahre lang für Lidl Irland, davon drei Jahre als Geschäftsführer. Proctor kehrt im August zu Lidl Irland zurück und wird dort Vorsitzender der Geschäftsleitung. "Wir kehren beide in unsere Heimat zurück", freut sich Deopito.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit über 200 Filialen und 3.400 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

