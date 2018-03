JW-Roth: Zahlreiche wichtige Maßnahmen für Jungunternehmer umgesetzt

Junge Wirtschaft lobt Umsetzung langjähriger Forderungen und positive Maßnahmen für Jungunternehmer in der zu Ende gehenden Legislaturperiode

Wien (OTS/PWK568) - "In den letzten Jahren wurden für Jungunternehmer große Hürden beseitigt und einige positive Maßnahmen umgesetzt", erklärt Markus Roth, Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft (JW) im Hinblick auf die scheidende Bundesregierung. Diese Maßnahmen waren wichtige Schritte, um Impulse für junges Wachstum und unternehmerische Dynamik zu setzen.

Lohnnebenkostenförderung und Versicherungszahlungen

Gerade für junge Unternehmen ist es mit einem großen Risiko verbunden, neue Mitarbeiter aufzunehmen. Anders wären Wachstum und neue Arbeitsplätze aber nicht möglich. "Die Umsetzung der Lohnnebenkostenförderung für den 1. Mitarbeiter war dafür ein wichtiger Schritt", so Roth. Dabei werden für den 1. Mitarbeiter 25 Prozent des Bruttogehalts für die Dauer eines Jahres gefördert.

Zusätzlich wurden im Rahmen des EPU-KMU Maßnahmenpakets Erleichterungen bei den Versicherungsnachzahlungen umgesetzt. Dadurch können Jungunternehmer die Versicherungsnachzahlungen zinsfrei in zwölf Teilbeträgen innerhalb von drei Jahren zurückzahlen statt wie früher in vier Teilbeträgen innerhalb eines Jahres. Das betrifft vor allem Nachbelastungen für die Pensions- und Krankenversicherung. Damit wurde eine langjährige Forderung der Jungen Wirtschaft von der Politik umgesetzt und die Unternehmer in der Startphase entlastet.

GmbH-Reform beseitigte große Hürde

"Der Beschluss der GmbH-Reform war ein zentraler Meilenstein für die heimischen Jungunternehmer, den wir lange gefordert haben. Wir sind sehr froh, dass Wirtschaftsminister Mitterlehner und Justizministerin Karl die Umsetzung so stark unterstützt haben", betont der JW-Vorsitzende. Die Senkung des Stammkapitals von 35.000 auf 10.000 Euro sei eine Anpassung an den europäischen Standard gewesen. Dadurch ist eine große Hürde gefallen, da viele junge und innovative Ideen schon an den unverhältnismäßig hohen Stammkapital-Anforderungen gescheitert sind. Das konnte durch die Reform der GmbH geändert werden.

Wichtige Akzente zur Erleichterung der Unternehmensfinanzierung "Die heimischen Jungunternehmer brauchen bessere Rahmenbedingungen für den Zugang zu erweiterten Finanzierungsformen. In diesem Bereich wurden zentrale Forderungen von der Politik aufgenommen und wichtige Akzente gesetzt", betont Roth. So beispielsweise der Business Angel Fonds sowie der Gründerfonds, die gemeinsam 110 Millionen Euro an zusätzlicher Investitionskraft bringen. Roth begrüßt, dass insbesondere der Wirtschaftsminister und die Finanzministerin diese Forderung unterstützt haben.

Mit dem Beschluss zur Erhöhung der Prospektpflicht von 100.000 auf 250.000 Euro konnte eine weitere Kernforderung der Jungen Wirtschaft in Teilen realisiert werden. "Dadurch wurden die Rahmenbedingungen für Crowdfunding und Bürgerbeteiligungsmodelle in einem ersten Schritt verbessert", erklärt Roth. Trotzdem hätte sich der JW-Bundesvorsitzende einen ambitionierteren Wurf in Form einer umfangreicheren Erhöhung bzw. einer Änderung des Einlagenbegriffs im Bankwesen-Gesetz gewünscht. "Leider hat die SPÖ diesem Änderungsvorschlag nicht zugestimmt. Eines ist aber klar: Wer mehr Arbeitsplätze will, muss auch für die richtigen Bedingungen sorgen. Dazu gehört das volle Ausschöpfen des Potentials im Bereich der erweiterten Finanzierungsformen", so Roth. Es bleibe zu hoffen, dass sich nach der Wahl eine Mehrheit für diesen Vorschlag findet. (us)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Junge Wirtschaft

Roman Vonderhaid

Tel: +43/05 90 900-3737

Mail: roman.vonderhaid @ wko.at