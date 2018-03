ÖAMTC: Reiseverkehr am Samstag

Urlaubs-Nachzügler treffen Heimreisende

Wien (OTS) - Am kommenden Samstag, 17. August, werden laut ÖAMTC auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen Urlaubs-Nachzügler auf Heimreisende treffen. Am Vormittag wird es verstärkten Reiseverkehr Richtung Süden geben, ab Mittag und speziell am Nachmittag werden die Kolonnen Richtung Norden unterwegs sein. Verzögerungen wird es geben, "Megastaus" befürchten die Clubexperten aber nicht.

Staupunkte im Detail

A10, Tauern Autobahn, in beiden Richtungen, zwischen Katschberg Tunnel und Knoten Salzburg

A11, Karawanken Autobahn, Richtung Slowenien, vor dem Karawanken Tunnel

A13, Brenner Autobahn, Richtung Innsbruck, zwischen Matrei-Steinach und Mautstelle Schönberg

B179, Fernpss Straße, in beiden Richtungen, zwischen Lermoos und Nassereith

B189, Mieminger Straße, Richtung Imst, zwischen Nassereith und Imst

B311, Pinzgauer Straße, zwischen Schwarzach und Taxenbach

B320, Ennstal Straße, Bereich Liezen

Staupunkte im benachbarten Ausland

Bayern: Großes Deutsches Eck

Südtirol: Brenner Autobahn (A22) vor der Mautstelle Sterzing Slowenien: A4 Richtung Zagreb, vor Ptuj

Aktuelle Infos:

www.oeamtc.at/maps

