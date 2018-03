Industrie: Ständige Steuerdiskussionen schaden Standort

IV-Präsident Kapsch: Standortqualität hat in letzten Jahren ständig nachgelassen - Heimische Belastungen bereits überdurchschnittlich

Wien (OTS/PdI) - Als "kontraproduktiv" und populistisches Ablenkungsmanöver von den wahren Problemen des Standortes bezeichnete der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, die ständig wiederkehrenden Diskussionen über neue oder höhere Steuern. "Der Glaube, dass durch sogenannte Vermögenssteuern die Budgetprobleme des Staates gelöst werden können und dadurch neue Arbeitsplätze entstehen würden, ist schlichtweg falsch. Darüber hinaus liegt unsere Abgabenquote mit 42,2 Prozent bereits deutlich über dem EU-Schnitt von 39,1 Prozent, die Arbeitszusatzkosten machen bereits 48,4 Prozent der gesamten Lohnkosten aus. Wie auch internationale Rankings bestätigen, haben wir in den letzten Jahren sukzessive an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Wir müssen nur einen Blick in einige unsere Nachbarländer werfen. Dort herrscht ein wesentlich unternehmerfreundlicheres Klima." Derzeit stehe Österreich zwar noch gut da, aufgrund des internationalen Wettbewerbs dürfe man sich aber keinesfalls "auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen -die Zeiten, in denen Österreich als 'das bessere Deutschland' tituliert wurde, sind lange vorbei", so Kapsch. Um den heimischen Sozialstaat weiter finanzieren zu können, brauche es vor allem genügend Arbeitsplätze: "Da ist es nicht sinnvoll, wenn wir wahlkampfbedingt ständig jene vor den Kopf stoßen und verprellen, die Arbeitsplätze schaffen. Dazu brauchen wir aber engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Investitionen aus dem Ausland. Mit Vorschlägen, mit denen Unternehmen weiter belastet werden sollen, bewirken wir allerdings das Gegenteil." Dies gilt insbesondere vor dem aktuell schwierigen konjunkturellen Umfeld, das Österreichs Unternehmen derzeit bewältigen müssen. Auch die steigenden Arbeitslosenzahlen würden deutlich zeigen, dass dringender Handlungsbedarf bestehe und die richtigen Prioritäten zu setzen seien. "Strukturelle Reformen und kluges Sparen muss die Devise für die nächste Legislaturperiode sein. Nicht die neuerliche Belastung der Menschen", betonte der IV-Präsident.

Die heimischen Diskussionen seien vor allem auch vor dem Hintergrund der Politik auf EU-Ebene unverständlich: "Die EU-Kommission hat die Lehren aus der Krise gezogen und eine europaweite Reindustrialisierung als Ziel definiert. Ausgerechnet wir als ein Land mit einer gesunden industriellen Basis wollen scheinbar teilweise in die Gegenrichtung steuern - das ist strikt abzulehnen", so Kapsch angesichts aktueller Forderungen nach weiteren Erhöhungen von Steuern und Abgaben. Vor einer solchen Diskussion sei zu warnen, könne eine solche schließlich rasch in ein "Programm zur Vertreibung von Unternehmen und internationalen Konzernzentralen" ausarten, betonte der IV-Präsident. Notwendig seien vielmehr "strukturelle Reformen um Effizienzpotenziale zu heben und den Standort zukunftsfit zu machen." Richtig gemacht könne so die Wettbewerbsfähigkeit erhöht und gleichzeitig genügen finanzieller Spielraum geschaffen werden, um eine Entlastung für alle zu ermöglichen, so Kapsch.

