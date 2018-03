Unfassbar: Bei extremer Hitze Hund in Braunau angebunden zurückgelassen

PFOTENHILFE Lochen nimmt ausgesetzte Hündin auf

Lochen am See (OTS) - Ein herzloser Hundebesitzer wollte sich vergangenen Mittwoch offenbar schnell seines Hundes entledigen und hat ihn kurzerhand einfach an einen Baum gebunden und zurück gelassen. Gefunden wurde die verängstigte Mischlingshündin auf der Innlände nahe der Eisenbahnbrücke in Braunau. Dass die etwa 50 Zentimeter große schwarz-braune Hündin noch dazu an einem der heißesten Tage des Jahres einfach ausgesetzt wurde, ist unbegreiflich. "Ein aufmerksamer Spaziergänger hat das Tier entdeckt und schließlich die Tierrettung der PFOTENHILFE verständigt. Die Hündin war sehr erschöpft. Ihr Kreislauf war recht schwach, außerdem war sie sehr durstig und hungrig," erzählt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen.

Nun wird Emily, wie sie in der PFOTENHILFE Lochen genannt wird, versorgt und die Tierpfleger versuchen vor allem ihr Vertrauen zu gewinnen. "Auffällig ist leider, dass Emily vor Männern Angst hat. Besonders berührungsempfindlich ist sie im Hüftbereich. Ihr Verhalten lässt somit darauf schließen, dass sie geschlagen oder getreten wurde." so Stadler empört.

Dass sich der Besitzer so feig und schamlos aus der Affäre zieht, ärgert Stadler besonders. "Wenn man sein Haustier schon nicht behalten will oder kann, dann sollten die Tierhalter zumindest so viel Rückgrat besitzen und ein Tierheim aufsuchen. Ein hilfloses Tier einfach irgendwo auszusetzen und seinem Schicksal zu überlassen, ist absolut keine Lösung!" appelliert Stadler. Gerade zur Urlaubszeit häufen sich die Meldungen über ausgesetzte Hunde, weshalb wiederum die Tierheime komplett überfüllt sind. Ein Teufelskreis, wo am Ende die Tiere die Leidtragenden sind, denn das Zuhause zu verlieren, bedeutet vor allem für Hunde enormen Stress.

Zunächst soll jedoch der ursprüngliche Halter von "Emily" ausfindig gemacht werden. Daher bittet die PFOTENHILFE Lochen dringend um sachdienliche Hinweise. Sollten Sie beobachtet haben wie Emily am Mittwoch, den 7.8. vermutlich vormittags in Braunau ausgesetzt wurde oder die Hündin kennen, dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0664/122 1051 oder unter info @ pfotenhilfe.at.

Wenn Sie Hündin Emily ein neues Zuhause geben wollen, freuen wir uns ebenso über Ihre Kontaktaufnahme. Denn schließlich hat jeder eine zweite Chance verdient.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anna Schremser, Vereinssprecherin Verein PFOTENHILFE, anna.schremser @ pfotenhilfe.org Tel.: 0664/848 5577, www.pfotenhilfe.org