Floridsdorf: Letzte "Kaffeehaus"-Späße am Kinzerplatz

"Satyriker" spielen am 15./16.8., Infos: 0676/335 93 19

Wien (OTS) - Die "Sommerspiele Floridsdorf 2013" gehen bald zu Ende:

Nur noch am Donnerstag, 15. August, und am Freitag, 16. August, präsentiert das Theater-Ensemble "Die Satyriker" auf einer "Open Air"-Bühne im 21. Bezirk auf dem Kinzerplatz die Komödie "Das Kaffeehaus" von Carlo Goldoni. Jeweils um 19.30 Uhr beginnt das sommerliche Theater-Vergnügen. Karten sind an der Abend-Kasse (ab 18.00 Uhr) zum Preis von 17 Euro bzw. 15 Euro zu haben. Kinder (bis 12 Jahre) bezahlen die Hälfte. Die "Satyriker"-Mimen beschreiben das Goldoni-Werk als "Irrwitzige Komödie". Wenn in einem einstmals gemütlichen Cafe in der Lagunenstadt Venedig urplötzlich List und Intrige, Koketterie und Bestechlichkeit und andere Untugenden einziehen, gefällt die Entwicklung "Donna Marzia" ganz und gar nicht. Dem Publikum hingegen macht das Tun eines Grafen, einer Tänzerin, eines Spielers sowie eines Casino-Eigners und einer Pilgerin mit hellseherischer Begabung viel Spaß. Die dubiosen Kaffeehaus-Gäste bringen die Zuschauer zum Lachen und dies ist auch der Sinn der "Sommerspiele". Ausweichbühne bei schlechtem Wetter:

"Augustinus-Saal" (21., Kinzerplatz 19). Informationen und Eintrittskarten-Bestellungen: Tel. 0676/335 93 19, E-Mail bestellungen @ satyriker.at.

(24. Sommerspiele Floridsdorf):

www.satyriker.at

