TERMINAVISO: In Kürze Live-Übertragung der OMV Pressekonferenz anlässlich des Halbjahresergebnisses

Wien (OTS) - Die OMV, der integrierte und internationale Öl- und Gaskonzern, möchte darüber informieren, dass ein Live Webcast der OMV Pressekonferenz am 13. August in Wien um 10:00 CET verfügbar ist. Die Präsentation wird in Deutsch gehalten und Englisch übersetzt.

Pressekonferenz mit den OMV Vorständen:

Gerhard Roiss, Generaldirektor

David C. Davies, Stv.. Generaldirektor, CFO

Jaap Huijskes, Vorstand E&P

Hans-Peter Floren, Vorstand G&P

Manfred Leitner, Vorstand R&M

Webcast: http://webtv.braintrust.at/omv/2013-08-13/

Rückfragen & Kontakt:

OMV Media Relations

Johannes Vetter

Tel.: +43 1 40440 21661

E-Mail: johannes.vetter @ omv.com



Robert Lechner

Tel.: +43 1 40440 21472

E-Mail: robert.lechner @ omv.com