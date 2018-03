Simmering: "Fun Days" für die ganze Familie im Schloss

Modellbau-Tage am 17./18.8. mit tollen Flug-Shows

Wien (OTS) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Ein Sommer im Schloss 2013" gibt es bis Donnerstag, 29. August, im Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1, verlängerte Meidlgasse) vielerlei Unterhaltungsangebote, von Film-Aufführungen unter freiem Himmel ("Kino im Schloss") bis zu Führungen, Konzerten und Kinder-Programmen, etwa zum Thema "Fledermaus". Am Samstag, 17. August, und am Sonntag, 18. August, gehen im Schloss-Areal die so genannten "Fun Days" über die Bühne. Beginn ist jeweils um 15.00 Uhr. Das Motto der Veranstaltung für die ganze Familie lautet "Spiel und Spaß für Groß und Klein". Stündlich wird eine fesselnde Flug-Show mit Modell-Helikoptern (am Steuer: Kapitän "Chekov") geboten. Beim Programmteil "RC Racing-Event" kann das junge und reifere Publikum selbst zur Fernsteuerung greifen und eine Fahrt mit schnellen Modell-Autos machen. Neben dem Verkauf hübscher maßstabsgerechter Plastik-Bausätze und der Anfertigung von Fahrzeugen (Devise: "Build your dream") ist die Vorstellung und kostenlose Erprobung eines neuen "Airbrush-Systems speziell für Kids" geplant. Die Kleinsten finden bunte Häuschen vor, die sie nach Herzenslust bemalen dürfen. Organisator der Modellbau-Tage ist der "Kulturverein Simmering". Der Eintritt ist gratis. Auskunft: Telefon 0664/59 77 122, E-Mail info @ schlossneugebaeude.at.

Komödie, Action, Animation, Horror und Science Fiction stehen in den nächsten Tagen auf dem Spielplan des Freiluft-Kinos im Schloss Neugebäude. Gute Filme wie "Die Croods", "Mama", "The Heat - Taffe Mädels" oder "After Earth" sind jeweils ab 21.30 Uhr (Einlass: ab 20.30 Uhr) zu sehen. Der Kartenpreis beträgt 8 Euro. Sonder-Aktionen ("Family-Kino", etc.), Fauteuils, Sofas, sowie Speisen und Getränke verführen zum längeren Verweilen im Renaissanceschloss. Details im Internet: www.schlossneugebaeude.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at