46.000 Oberösterreicher sind arm trotz Arbeit AK-Kalliauer: 1500 Euro Mindestlohn rasch realisieren

Linz (OTS) - 46.000 Arbeitnehmer/-innen in Oberösterreich sind sogenannte "Working poor". Das heißt, ihr Haushaltseinkommen liegt inklusive etwaiger Sozialleistungen bei maximal 12.800 Euro im Jahr (Ein-Personen-Haushalt). "Armut trotz Arbeit ist beschämend. Die Menschen brauchen eine Arbeit, von der sie leben können", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und fordert 1500 Euro Mindestlohn brutto bei Vollzeit sowie Investitionen in Bildung, Qualifikation und Betreuungsplätze.

"Working poor" sind Personen im Erwerbsalter (18 bis 64 Jahre), deren Haushaltseinkommen inklusive etwaiger Sozialleistungen trotz Erwerbstätigkeit (mehr als sechs Monate im Jahr Voll- oder Teilzeitarbeit) unter der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle liegt. Diese liegt derzeit in Österreich bei einem Ein-Personen-Haushalt bei monatlich 1.066 Euro netto, zwölfmal pro Jahr, bzw. 914 Euro, 14-mal pro Jahr.

Laut einer aktuellen Bundesländererhebung (2011/2012) von Statistik Austria sind 46.000 oberösterreichische Arbeitnehmer/-innen arm trotz Arbeit. Das sind rund sieben Prozent der Erwerbstätigen -sechs Prozent der Vollzeitbeschäftigten, zehn Prozent der Teilzeitbeschäftigten -, zu denen noch die im Haushalt lebenden Kinder und nichterwerbstätigen Erwachsenen kommen.

Die EU-SILC-Erhebung 2011 ergab, dass rund ein Viertel der "Working poor" prekär beschäftigt ist und ein Fünftel einen Stundenlohn von weniger als 8,36 Euro brutto hat. Besonders häufig betroffen sind Junge, Alleinerziehende, Migranten/-innen, Teilzeitkräfte sowie Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen. Ausschlaggebend ist auch die aktuelle Lebenssituation bzw. wie viele Personen im Haushalt arbeiten und in welchem Ausmaß: Kann zum Beispiel die Frau aufgrund von Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige nur ein paar Stunden einem Job nachgehen, erhöht sich die Gefahr, "Working poor" zu werden.

"Trotz der vielen Betroffenen ist Armut trotz Arbeit in der Öffentlichkeit kaum ein Thema. Und schon gar nicht diskutiert werden die vielfältigen Ursachen dafür", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, der nicht zulassen will, dass "Working poor" stillschweigend zur Normalität wird. "Wer arbeitet, muss zumindest davon leben und die Kinder absichern können. Wir brauchen daher möglichst rasch 1500 Euro Mindestlohn, Investitionen in Bildung und Qualifizierung sowie in Betreuungsplätze für Kinder und pflegebedürftige Angehörige, aber auch ein Ende von prekären Jobs und Scheinselbständigkeit." Das hilft den Betroffenen, hat aber auch für die Volkswirtschaft Vorteile. "Menschen mit geringem Einkommen geben jeden Euro, den sie mehr bekommen, sofort wieder aus, denn sie brauchen das Geld, um ihre Existenz und die ihrer Angehörigen zu wahren. Bei den meisten haben sich viele Konsumvorhaben angestaut, die sie aber aufgrund des fehlenden Geldes zurückstellen mussten", meint Kalliauer.

