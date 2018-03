Praktische Medientrainings vermitteln Know-how für souveräne Interviews vor Kamera und Mikrofon / Nächster Termin im September in Hamburg

Unternehmenssprecher und Pressereferenten stehen regelmäßig vor der Herausforderung, sich selbst und das eigene Unternehmen vor laufender Kamera positiv darzustellen. Doch nur wem es gelingt, eine Botschaft glaubwürdig und überzeugend rüberzubringen, erreicht auch den gewünschten Erfolg. TV-Journalistin und Medientrainerin Angela Michael bereitet die Teilnehmer des zweitägigen Medientrainings am 16. und 17. September 2013 in Hamburg auf ihren nächsten Auftritt vor.

"Die Teilnehmer lernen, wie sie sich und ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit präsentieren und vor der Kamera oder am Telefon überzeugen", sagt Michael. Das Medientraining richtet sich an Pressesprecher, Pressereferenten und Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen, die Interviewanfragen beantworten müssen. In Kleingruppen und mit der Referentin trainieren sie individuelle Argumentationstechniken und optimieren ihre persönliche Präsenz bei Interviews.

Media Workshop - Terminankündigung: "Medientraining - Souveräne Interviews und starke Statements" am 16. und 17. September 2013 in Hamburg Maximale Teilnehmerzahl: 9 Personen

Über die Referentin:

Angela Michael ist Medientrainern, TV-Journalistin, systemische Beraterin und Business-Coach. Sie bereitet Führungskräfte und Experten für einen erfolgreichen Auftritt in den elektronischen Medien vor. Nach ihrer Ausbildung zur Kommunikationstrainerin 1999 bildete sie Personaltrainer für ein Weiterbildungsinstitut aus. Zuvor sammelte sie Erfahrungen als Autorin, Redakteurin und Moderatorin bei öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern wie Radio Bremen, DIE ZEIT TV-Magazin (VOX), ZDF und NDR. Angela Michael studierte Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Psychologie.

Zum Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 12.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

