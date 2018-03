DATEV wächst weiter zweistellig in Österreich - Trend für Steuerberater frühzeitig erkannt

Wien (OTS) - Auch 2013 entwickelt sich DATEV in Österreich weiter erfolgreich. Mit rund 14 % Wachstum im Jahresvergleich bleibt die Österreich-Tochter der Genossenschaft der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und deren Klienten in der Erfolgsspur.

Prokuristin Ingrid Haas, bei DATEV Österreich für Finanzen und Marketing verantwortlich, bestätigt das prognostizierte Jahresergebnis für 2013 mit einem erwarteten Gesamtumsatz von rund 2,8 Mio Euro. "Große und bedeutende Unternehmen kämpfen mit der Wirtschafts- und Finanzkrise, DATEV Österreich hat den vor über drei Jahren entwickelten Ansatz zur automatisierten Buchführung in Steuerkanzleien konsequent weiter verfolgt. Dieses Investment trägt nun seine Früchte. Wir wachsen stabil." so Haas.

Serviceleiterin Andrea Horvath bestätigt, dass das DATEV-Thema DIGIMATISIERUNG(R) ein Schlüssel zu diesem Erfolg ist. "Sowohl die Vorteile der Automatisierung in der DATEV Software, als auch die in den letzten drei Jahren zielgerichtete Investition in den Service für unsere Kunden, machen DATEV-Steuerberater am Markt überproportional erfolgreich."

Kundenerfolg ist die Basis der positiven DATEV-Entwicklung

Christian Weinzierl, Geschäftsführer der DATEV.at ergänzt, "der entscheidende Erfolgsfaktor sind unsere Kunden & Partner in Österreich!". Während die Statistiken der Kammer der Wirtschaftstreuhänder eine Konsolidierung am Markt erkennen lassen und einzelne Kanzleien zum Teil erhebliche Umsatzeinbußen erleiden, wachsen DATEV-Kanzleien entgegen dem Trend."

Weinzierl, unter anderem verantwortlich für die Vertriebsagenden in Österreich bestätigt: "DATEV-Kanzleien haben sich in den vergangen drei bis fünf Jahren mit DIGIMATISIERUNG(R) einen erheblichen technologischen Vorsprung und einen Effizienzvorteil erarbeitet, den Sie weiter in eigenes Wachstum umsetzen. Wir dürfen den DATEV-Steuerberatern große Anerkennung zollen, sie haben die Entwicklung am Markt hin zu digitalen und automatisierten Arbeitsabläufen frühzeitig erkannt und gemeinsam mit Ihren Mitarbeiter/innen ist es DATEV-Steuerberatern gelungen, damit Ihr Angebot & Service für die Klienten weiter zu verbessern."

Sichere Web-Plattform für digitale Zusammenarbeit Klient-Steuerberater

Das verbesserte Klientenservice nutzt moderne IT zur "digitalen Zusammenarbeit". Dies bietet Vorteile für Kanzlei und Klienten. DATEV stellt dazu über sein zertifiziertes Hochsicherheitszentrum eine gemeinsame, sichere WEB-Plattform zur Verfügung, über die der Belegfluss und die Bereitstellung von Informationen sowie Auswertungen an den Klienten effizient gelöst werden.

DATEV-Kanzleien gelingt es damit, in vielen Fällen bei verbesserter Qualität in der Buchführung sogar günstigere Preise für Buchhaltung und Jahresabschluss anzubieten. Und für die Kanzleien, die Ihren Klienten weiterhin gewohnte Arbeitsprozesse mit Papier ermöglichen wollen, schafft DATEV Österreich mit seinem Lösungspartner ENTEOS dennoch erhebliche Einsparpotenziale für Kanzleien.

