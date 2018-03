Elektrobit (EB) demonstriert hochmoderne taktische Kommunikationstechnoloige auf der DSEI

Oulu, Finnland (ots/PRNewswire) - Elektrobits EB Tactical Wireless IP Network bietet eine Backbone-Verbindung zwischen taktischen Datenfunkgeräten und festen Kernnetzwerken.

Elektrobit (EB) wird auf der vom 10.-13. September im ExCel Convention Center, London, UK, stattfindenden DSEI sein Produktportfolio für die Verteidigungsindustrie präsentieren.

Auf der DSEI wird EB sein EB Tactical Wireless IP Network - ein System, das die Bildung einer Wireless-Netzwerkverbindung mit hoher Datenrate demonstriert - vorstellen. Das Tactical Wireless IP Network von EB ist eine Backbone-Lösung mit hoher Kapazität, die mobile und stationäre taktische Einheiten verbindet. Mit dem System werden Link-, Point-to-Multipoint- (P2M) oder MANET- (mobiles Ad-Hoc-Netz) Verbindungen in einem logischen Netzwerk mit automatischer Konfiguration aufgebaut.

Das EB Tactical Wireless IP Network stellt eine nahtlose Verbindung mit bereits vorhandenen Kommunikationsinfrastrukturen her. Externe taktische Datenfunkgeräte können über die Gateway-Funktionalität an den Backbone angebunden werden. Diese Funkgeräte sind dann in der Lage, die hohe Datenrate der IP-Verbindung (Internetprotokoll) sowie Serviceleistungen wie Festnetz- oder Satellitenanschlüsse zu nutzen, die über einen weiteren EB Tactical Wireless IP Network Knotenpunkt des Backbones bereitgestellt werden.

EB präsentiert zudem:

EB Tough VoIP - eine Produktfamilie der taktischen IP-Telefonie für alle Umgebungsbedingungen

EB Soldier Terminal Platforms für robuste tragbare Computer und Smartphones

EB Wideband COMINT Sensor für Spektrum-Monitoring, -Aufnahme, -Wiedergabe, -Abhören und Analyse der Breitbandsignale mit Fernbedienung.

Intelligente Jamming-Lösungen mit EB Counter RCIED Plattform als ein Beispiel für die intelligente und reaktive Aussendung von Störsignalen zur Vermeidung von Bedrohungen durch funkgesteuerte unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV).

Elektrobit (EB)

EB setzt auf fortschrittliche Technologien und macht diese für den Endanwender zu einer bereichernden Erfahrung. Als führender Anbieter von Software- und Hardware-Lösungen für Embedded-Systeme hat sich das Unternehmen auf die Bereiche Automotive und Wireless-Technologien spezialisiert. 2012 bilanzierte Elektrobit einen Nettoumsatz von 185,4 Mio. Euro. Die Elektrobit Corporation ist im NASDAQ OMX Helsinki notiert. http://www.elektrobit.com

EB-Produkte und -Lösungen für die Verteidigungsindustrie

EB ist ein führender Anbieter von und Spezialist für militärische Funk- und Kommunikationslösungen, dessen Portfolio Produkte und Serviceleistungen für drahtlose und drahtgebundene taktische Kommunikationssysteme, die elektronische Kampfführung und die Signalaufklärung umfasst. Die hochmodernen Produkte werden entsprechend der extremen Anforderungen des Militärs entwickelt und getestet.

