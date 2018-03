Amstar und Renaissance verkaufen das Aura Shopping Center im russischen Novosibirsk an RosEuro Development

(PRN) - - Mit Bild

Moskau (ots/PRNewswire) - Amstar gab heute den Verkauf des Aura Shopping Center in Novosibirsk, der drittgrößten Stadt in Russland an RosEuro Development bekannt. Über die Transaktion informierte Quellen haben den Verkauf als das größte Geschäft mit einer Einzelhandelsimmobilie in Russland außerhalb von Moskau und St. Petersburg benannt. Doch die genauen Bedingungen des Geschäfts wurden nicht offengelegt.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130812/LA62775)



Das Aura Shopping Center wurde von Amstar zusammen mit Renaissance Development gebaut und im Jahr 2011 eröffnet. Das Center umfasst mehr als 200 Geschäfte und 61.000 (656.600 Quadratfuß) an mietbarer Fläche über vier Ebenen. Fußläufig ist das Shopping Center fünf Minuten vom Leninplatz und der Hauptstraße der Stadt, Krasnij Prospekt, entfernt. Aura ist das erste Shopping Center in Novosibirsk, das zu 100 % vermietet ist. Das Shopping Center verfügt über einen Okey Hypermarket und einen MediaMarkt, darüber hinaus findet man darin eine bunte Vielfalt an einigen der in Russland beliebtesten Einzelhändlern wie unter anderem Zara & andere Inditex-Marken, Sportmaster, Adidas und New Yorker. Amstar pflegt mit vier Shopping Centern in der Türkei und der Eröffnung eines fünften im Oktober auch anderweitig eine starke Partnerschaft mit Renaissance.

"Der Verkauf von Aura markiert den Höhepunkt eines erfolgreichen Projekts für Amstar und seine Investoren und ist eine Möglichkeit für RosEuro, seinem wachsenden Portfolio an regionalen Einkaufszentren in Russland ein stabiles, preisgekröntes Projekt hinzuzufügen", erklärte Jason Lucas, Präsident von Amstar Global Advisers. Im Jahr 2012 wurde Aura mit dem Preis 2012 "Gold Brick" für das "Beste regionale Shopping Center" von Commercial Real Estate Russia ("CRE") bei den CRE Federal Awards ausgezeichnet. Der CRE "Gold Brick"-Preis wird weithin als der angesehenste Preis im Bereich gewerbliche Immobilien in Russland angesehen. Lucas fügte hinzu: "Dieser Verkauf zeigt sowohl den Erfolg von Amstars globaler Strategie und die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft mit Renaissance. Wir haben weiterhin Vertrauen in den Russischen Immobilienmarkt und werden auch weiterhin nach Möglichkeiten für die Entwicklung von gewerblichen Immobilien suchen.

Aura wird das zweite in Betrieb befindliche Einkaufszentrum im Portfolio für russische Einkaufszentren von RosEuro sein. Roseuro besitzt und betreibt die Marke Planeta für Einkaufszentren, wobei eines in Krasnojarsk geöffnet ist, ein zweites wird bald in Ufa eröffnen und ein weiteres drittes Planeta-Einkaufszentrum befindet sich im Bau in der russischen Region.

Informationen zu Amstar

Die 1987 gegründete, in Denver (Colorado) ansässige Firma Amstar ist ein Anlagenverwalter in der Immobilienbranche, der Immobilien für Büros, Mehrfamilienhäuser, Einkaufszentren, Hotels und Industrieanlagen in den USA und auf internationalen Märkten ankauft, entwickelt und verwaltet. Ursprünglich zur Investition und Verwaltung der Immobilien eines großen Family-Office-Kunden gebildet, begann Amstar vor fast einem Jahrzehnt mit dem Ausbau seiner Kapitalstrategie und ist auf Vermögenswerte unter Verwaltung im Wert von über 2,5 Milliarden $ angewachsen (Stand 30. Juni 2013). Amstars Kunden kommen aus aller Welt und umfassen Einrichtungen, Versicherungsunternehmen, Privatbanken, Dachfonds und Family Offices in den USA und Europa. Nähere Informationen finden Sie unter www.amstar.com.

Informationen zu Renaissance

Renaissance Development ist der Investitionszweig der türkischen Renaissance Engineering and Construction, dem international drittgrößten Bauunternehmer für Einzelhandelsimmobilien und 18.-größten generellen Bauunternehmer. Renaissance verfügt über 288.000 m2 (31 Millionen Quadratfuß) Handelsfläche, unter anderen drei regionalen Einkaufszentren in Russland. Darüber hinaus verfügt Renaissance über mehr als 2,8 Millionen m2 (30 Millionen Quadratfuß an Handelsfläche, unter anderen 11 Einkaufszentren in der Türkei. Nähere Informationen finden Sie unter www.rendvlp.com.

Informationen zu RosEuro Development

RosEuro Development wurde im Jahr 2004 gegründet und ist ein führendes Entwicklungsunternehmen mit vollem Dienstleistungsangebot, dass Dienstleistungen in den Bereichen Konzeptentwicklung, Bau und Vermögensmanagement für Entwicklungsprojekte in ganz Russland bereitstellt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Moskau und das Unternehmen hat mehr als 700.000 m2 an zahlreichen Einrichtungen gebaut beziehungsweise vermietet. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.red-realty.ru..

Ein zu dieser Pressemitteilung gehörendes Bild ist bei der European Pressphoto Agency (EPA) unter http://www.epa.eu verfügbar.

Web site: http://www.red-realty.ru/ http://www.rendvlp.com/ http://www.amstar.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Julie Dunn, +1-303-522-2659,

julie @ dunncommunications.com