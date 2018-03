TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 13. August 2013 von Mario Zenhäusern "Maut-Poker und Wählervertreibung"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Skurrile Situation im Unterinntal: Während die Tiroler alles daran setzen, die ausländischen Gäste mautfrei über die Autobahn zu lotsen, will Bayerns Ministerpräsident ausschließlich Ausländern eine Pkw-Maut abverlangen.

Die Menschen in Tirol und Bayern beschäftigt seit Wochen ein zentrales Thema: die Autobahnmaut. Die Kufsteiner kämpfen darum, ein 5,7 Kilometer langes Autobahnteilstück von der Vignettenpflicht auszunehmen. Die vom Ausweichverkehr geräderte Bevölkerung entlang der Transitrouten im Inn- und Wipptal wünscht sich generell eine andere Regelung als die geltende Mautpflicht. In Bayern hingegen gehen die Uhren anders. Hier lässt Ministerpräsident Horst Seehofer keine Gelegenheit aus, um für sein ganz spezielles Maut-Modell Werbung zu machen. Die Deutschen müssten in den meisten europäischen Ländern für die Benützung der Autobahnen zahlen, wird er nicht müde zu predigen, deshalb sollen jetzt die Ausländer auch in Deutschland abkassiert werden. Die Kufsteiner wollen die (zu einem großen Teil aus Bayern stammenden) Gäste mautfrei über die Autobahn lotsen, die Bayern planen genau das Gegenteil. Skurril!

Auf die bevorstehenden Wahlgänge - die Bayern stimmen am 15. September über die künftige Zusammensetzung ihres Landtags, die Österreicher am 29. September über den Nationalrat ab - wirken sich beide Haltungen aus. Seehofer punktet mit seiner "Ausländer-Maut" vor allem beim konservativ-nationalen Flügel der CSU, dem die latente Ausländerfeindlichkeit der Seehofer-Idee egal ist. Die Maut ausschließlich für Ausländer ist außerdem rechtlich nicht umsetzbar und deshalb als populistischer Wahlgag zu verstehen. Auch das ficht den wortgewaltigen bayerischen Ministerpräsidenten nicht an. Seehofers Kalkül wird wohl aufgehen. Davon kann Doris Bures (SPÖ) bestenfalls träumen. Österreichs Verkehrsministerin darf im Tiroler Unterland nicht mit Beifallskundgebungen rechnen. Eher im Gegenteil. Bures weigert sich bekanntlich kategorisch, mit den Betroffenen über eine Ausnahmeregelung zu verhandeln. Das verärgert die Bevölkerung umso mehr, als die Landesregierung derzeit dabei ist, ein Gutachten zu evaluieren, das die Tiroler Position stärken soll.

Konkret geht es um ein Gutachten, das 2007 der damalige Verkehrsminister und heutige Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) gemeinsam mit dem Land Tirol in Auftrag gegeben hat. Die darin aufgezeigten Fakten gaben den Ausschlag, die 5,7 Kilometer Autobahn von der Grenze bis zum Zubringer Kufstein-Süd von der Vignettenpflicht auszunehmen. Bures und mit ihr die SPÖ signalisierten den Tirolern bislang aber, dass an der Mautpflicht keinesfalls gerüttelt werde, Gutachten hin, Gutachten her. Das ist aktive Wählervertreibung.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610