ÖSTERREICH: Lehrerdienstrecht geht spätestens Mittwoch in Begutachtung

Regierung einigt sich in Koordinierung - Begutachtungsfrist dauert 6 Wochen

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, wird das neue Lehrerdienstrecht spätestens am Mittwoch in die Begutachtung geschickt. Das wurde ÖSTERREICH von mehreren Regierungsmitgliedern bestätigt.

Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek wird das Lehrerdienstrecht eventuell schon morgen, spätestens aber am Mittwoch in Begutachtung schicken. Die Regierung einigte sich auf eine Begutachtungsfrist von 6 Wochen, damit endet die Begutachtung spätestens am 24./25. September, also noch vor der Wahl.

Junglehrer werden demnach künftig 24 Stunden in der Klasse stehen und erhalten ein Einstiegsgehalt von 2.420 bis 3.161 Euro.

