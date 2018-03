Kopf: Prammer zieht Parteitaktik dem Ansehen der Politik vor

Nationalratspräsidentin rechtfertig hochspekulative Millionen-Deals!

Wien, 12. August 2013 (ÖVP-PK) "Nationalratspräsidentin Prammer zieht Parteitaktik dem Ansehen der Politik vor", sagt ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf in Reaktion auf die geäußerte Kritik an Finanzministerin Fekter. Diese hatte gestern den Linzer Bürgermeister Dobusch aufgrund der drohenden Millionen-Pleite in der Linzer SWAP-Affäre zum Rücktritt aufgefordert. "Welcher Politiker kann noch reinen Gewissens und mit vollem Tatendrang sein Amt ausüben, wenn in seiner Amtszeit hochspekulative Finanzdeals mit einem Streitwert von über 400 Millionen Euro eingegangen wurden, die nun wie ein Damoklesschwert über den Stadtfinanzen hängen", so Kopf. Gerade in jüngster Zeit ist Prammer wiederholt mit derartig kuriosen politischen Ausritten aufgefallen. So hatte sie gerade nicht den Rechtsstaat rund um die Abschiebung von Serviten-Flüchtlingen verteidigt, was von ihr als Nationalratspräsidentin mehr als nur zu erwarten gewesen wäre. Abschließend Kopf: "Wer selbst im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen!" ****

