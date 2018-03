Neuer Generaldirektor bei METRO Cash & Carry Österreich

Vösendorf (OTS) - Mit 1. Juli 2013 hat Marc Groenewoud die Position des Generaldirektors der METRO Cash & Carry Austria GmbH übernommen. Er löst damit Akin Bayer ab, der seine Karriere außerhalb der METRO GROUP fortsetzen wird.

Marc Groenewoud, 42, begann seine Karriere bei METRO Cash & Carry International im Mai 2007 in Düsseldorf als Head of Direct Marketing und hatte seit August 2010 die Position des Customer Management Director bei MAKRO Cash & Carry Tschechien & METRO Cash & Carry Slowakei inne.

In den Jahren zuvor arbeitete Groenewoud zehn Jahre lang für Henkel in Deutschland und England und zeichnete unter anderem als Marketing Direktor für das internationale Toiletten- und Badreiniger Geschäft mit Marken wie Blue Star und Bref verantwortlich.

METRO Cash & Carry Österreich

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich mit 2.300 Mitarbeitern 12 Großmärkte auf einer Gesamtverkaufsfläche von 139.000 m2. Mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 782 Mio. Euro und mehr als 48.000 Artikeln aus dem Food- und Nonfood-Bereich ist METRO Nummer 1 am österreichischen C & C-Markt. Mehr als 500.000 Kunden vertrauen seit 1971 auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens, das international als Weltmarktführer im Bereich des Selbstbedienungs-Großhandels in mittlerweile 30 Ländern mit rund 700 Großmärkten aktiv ist. www.metro.at

METRO Group

Die METRO GROUP zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Jahr 2012 einen Umsatz von rund 67 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist in 32 Ländern an über 2.200 Standorten tätig und beschäftigt rund 280.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbstständig am Markt agieren: Metro/Makro Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Real-SB-Warenhäuser, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, sowie Galeria Kaufhof Warenhäuser. www.metrogroup.de

Rückfragen & Kontakt:

METRO Cash & Carry Österreich GmbH

PR / Corp. Communications

Andrea Ableidinger, M.A.

METRO-Platz 1, A-2331 Vösendorf

Telefon: +43 (1) 69080-501

Mobile: +43 (664) 5250825

E-Mail: andrea.ableidinger @ metro.at