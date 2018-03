1.000-km-Staffellauf "Discover Tomorrow" nach Tokyo abgeschlossen

Tokyo (ots/PRNewswire) - Der 1.000-km-Staffellauf "Discover Tomorrow" nach Tokyo ist am 7. August gegen 17.00 Uhr zu Ende gegangen, als die Staffelstäbe an der "Deai-Bashi" (Brücke der Begegnung) in Odaiba in Tokyo ins Hauptziel getragen wurden. Der 14-tägige Lauf sollte die immer noch andauernden Wiederaufbauarbeiten in einigen der am stärksten vom großen Erdbeben in Nordostjapan betroffenen Regionen durch die Kraft des Sports unterstützen und diese Regionen durch die Stäbe der Läufer symbolisch mit Tokyo verbinden.

(Foto: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102076/201308093834/_ prw_OI1fl_fN3Y136F.jpg )

Etwa 700 Läufer beteiligten sich an diesem Ereignis, das am 25. Juli in der Stadt Hachinohe in der Präfektur Aomori begann und eine Strecke von 1.040 km abdeckte, auf der die Läufer vor allem die von der Katastrophe betroffenen Gebiete durchquerten. Insgesamt 57 Läufer überbrachten die Stäbe, eine Verkörperung der Hoffnungen aller, am Ende des letzten 1,7 km langen Abschnitts des Staffellaufs durch Odaiba vom Jogport Ariake bis zum Symbol Promenade Park; dieser letzte Lauf wurde auch vom Gouverneur von Tokyo, Naoki Inose, und einer Gruppe von prominenten Gastläufer begleitet.

"Wenn Tokyos Bewerbung für die olympischen Sommerspiele 2020 erfolgreich ist, werden die Fackelträger eine Fackel durch die Katastrophenregion tragen. Heute ist der 7. August; in etwa einem Monat werden wir also mehr wissen. Ich hoffe, alle werden ihre Unterstützung so deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie bis nach Buenos Aires zu hören ist" kommentierte Gouverneur Inose nach dem Lauf.

"Ich habe mich gefreut, gemeinsam mit so vielen Menschen an diesem Staffellauf für den Wiederaufbau von Tohoku teilnehmen zu können. Ich hoffe, dass so die Träume aller für das Jahr 2020 vereint werden können", sagte JAXA-Astronaut Soichi Noguchi, einer der Gastläufer.

Überblick über die Ereignisse des Tages:

