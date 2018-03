VP Korosec ad HPV-Impfung: Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung!

Endlich wurde im Gesundheitsministerium eine jahrelange Forderung umgesetzt!

Wien (OTS) - "Nun endlich setzt Bundesminister Stöger diese jahrelange ÖVP Forderung um! Auch wenn dies in Wahlkampfzeiten wohl eher mehr der Optik zu verdanken ist, hat Stöger der Prävention und so der Gesundheit der Frauen einen wertvollen Dienst erwiesen!" kommentiert LAbg. Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, die Ankündigung, dass die Kosten der HPV Impfung in Zukunft von der öffentlichen Hand getragen werden.

Jedoch mahnt Korosec, dass Prävention nicht nur im Wahlkampf ein Thema sein darf und vertraut auf Michael Spindelegger und sein Team, welches Österreich in eine gesundheitspolitisch sichere Zukunft führen wird!

