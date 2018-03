Hundstorfer: dayli-Mitarbeiterinnen werden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt

Wien (OTS/BMASK) - Nach der endgültigen Schließung der Handelskette "dayli" unterstrich Sozialminister Rudolf Hundstorfer Montag in einer Aussendung: "Wir werden die größtenteils weiblichen Mitarbeiter mit allen uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen unterstützen." Mit der heutigen Schließung sind nun auch die restlichen im Unternehmen verbliebenen rund 2.200 Mitarbeiterinnen betroffen. Der Minister versicherte, dass alle Kündigungsansprüche der Mitarbeiterinnen gewahrt bleiben, und ausstehende Gehälter, Abfertigungen etc. vom Insolvenzentgeltfonds getragen werden. Mit Hilfe des AMS werde sofort die Suche nach neuen adäquaten Arbeitsplätzen für "dayli"-Mitarbeiterinnen begonnen. Außerdem gibt es die Möglichkeit an einer Insolvenzstiftung teilzunehmen, so Hundstorfer. ****

"In den drei westlichen Bundesländern, Vorarlberg, Tirol und Salzburg gibt es die Insolvenzstiftungen für die dayli-Mitarbeiterinnen bereits; in Wien können die dayli-Mitarbeiterinnen ebenfalls an der permanenten Insolvenzstiftung teilnehmen. Im Laufe des Septembers wird es sie auch in der Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich geben, wo die meisten ehemaligen dayli-Mitarbeiterinnen beheimatet sind", erläuterte der Minister. Im Burgenland und in Kärnten wird gerade überprüft, ob es einen Bedarf an einer Insolvenzstiftung gibt.

Über eine Insolvenzstiftung ist es den Teilnehmern möglich, nach einer Potenzialerhebung und einer Orientierungsphase eine Ausbildung, die bis zu vier Jahre dauern kann, zu absolvieren. Auf diesem Weg können die Teilnehmer neue berufliche Chancen ergreifen und nützen -beispielsweise in kaufmännischen Berufen oder als Pflegekräfte oder auch im technischen Bereich. "Viele ehemalige dayli-Mitarbeiterinnen werden rasch einen neuen Arbeitsplatz in ihrer Region finden, aber auch jene, denen dies nicht gelingt, werden nicht alleine gelassen", schloss Hundstorfer. (Schluss)

