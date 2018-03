FPÖ-Kickl: Kritik am Plakat geht ins Leere

Es geht um politische Schwerpunktsetzung nicht um theologische Debatte

Wien (OTS) - "Die Kritik aus Kirchenkreisen an unserem Einstiegsplakat geht völlig ins Leere. Die FPÖ artikuliert mit ihrem Slogan einen politischen Kurs, eine inhaltliche Schwerpunktsetzung und führt keine theologische Debatte", sagte heute FPÖ-Generalsekretär Kickl zu Kritik aus Kirchenkreisen. "Ich glaube übrigens auch nicht, dass z.B. Herr Bischof Bünker allen Ernstes behaupten möchte, dass der Satz "Liebe deine Nächsten" oder der Begriff der "Nächstenliebe" sich in einer Art Privateigentum seiner Institution befindet und er dogmatisch das Alleininterpretationsrecht dafür hat."

Es gehe nicht um eine Verengung, sondern um eine Schwerpunktsetzung, die die Politik in allen Bereichen zu treffen habe. Solches zu tun und Prioritäten zu setzen sei geradezu Aufgabe einer verantwortungsbewussten Politik, so Kickl weiter. Wenn jemand meine, dass es etwa gerecht oder eine gerechte Politik sei, zuzulassen, dass in Österreich beispielsweise die Zahl der armutsgefährdeten und manifest armen Personen ständig steige, weil von der Regierung überall Kürzungen betrieben würden, aber dieselbe Regierung zugleich Geld durch ganz Europa querverschiebt, solle er das laut sagen. Bei dieser Schieflage vermisse er, Kickl, die mahnenden Worte auch eines Bischof Bünker. "Wir vertreten jedenfalls die Position, dass zuerst den Armen und Benachteiligten in unserem Land geholfen werden soll und wenn dann noch was übrig bleibt dann helfen wir gern auch allen anderen", schloss Kickl.

