1.500 Euro für die Make-A-Wish Foundation(R)

Jacobs Momente und der Märchensommer NÖ bedanken sich bei den Besuchern des interaktiven Wandertheaters

Wien (OTS) - Jacobs, der führende Kaffeehersteller in Österreich, unterstützt heuer erstmalig den Märchensommer NÖ, der vom 4. Juli bis 25. August auf Schloss Poysbrunn stattfindet. An den Veranstaltungstagen - Freitag, Samstag und Sonntag - stellt Jacobs seinen Jacobs Momente Caffè Crema zum Ausschank zur Verfügung. Pro verkaufter Tasse Kaffee wird ein Spendenbetrag von einem Euro für die Make-A-Wish Foundation(R) Österreich gesammelt.

"Die Aktion ist ein großer Erfolg! Bislang kamen bereits mehr als 1.000 Euro zustande. Wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall 1.500 Euro an Make-A-Wish übergeben werden können. Deshalb haben wir auch schon jetzt den symbolischen Scheck übergeben. Sollte es etwas weniger werden, rundet der Märchensommer auf 1.500 Euro auf. Wenn es mehr wird, freuen wir uns natürlich, dass wir dann nochmals etwas überweisen können", so Nina Blum, Intendantin des Märchensommers sowie Kooperationspartnerin von Jacobs Momente.

Die Übergabe des Scheckes durch Nina Blum und Bernhard Rychel, Finanzleiter und Mitglied der Geschäftsleitung Mondelez Österreich, erfolgte am vergangenen Sonntag in Poysbrunn. Make-A-Wish wird das Geld für die Wunscherfüllung des sechsjährigen, an Muskelschwund leidenden Moritz verwenden: Für Moritz geht es ins Disneyland(R) Paris.

Dazu Mag. Gudrun Hauser-Zoubek, Vizepräsidentin Make-A-Wish Foundation(R) Österreich: "Für die Spende möchte ich mich herzlich bei Jacobs und dem Märchensommer bedanken. Aktionen wie diese ermöglichen es uns, schwer kranken Kindern, wie dem kleinen Moritz, Herzenswünsche zu erfüllen."

Bernhard Rychel, Finanzleiter und Mitglied der Geschäftsleitung Mondelez Österreich freut sich über den Erfolg der Spendenaktion:

"Als führender Kaffeehersteller in Österreich sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Es ist uns ein großes Anliegen, mit unserem Kaffee Gutes zu tun."

Auch Nina Blum zeigt sich begeistert: "Mir ist es persönlich sehr wichtig, Kindern ein Leuchten in die Augen zu zaubern. Eine so großartige Aktion unterstütze ich gemeinsam mit Jacobs von ganzem Herzen sehr gerne."

In Österreich gibt es Make-A-Wish seit 1997. Die Tochterorganisation der internationalen Make-A-Wish Foundation(R) erfüllt die Wünsche schwer kranker Kinder.

Der Märchensommer NÖ findet heuer bereits in der achten Saison statt und vermittelt dem Publikum mit Spaß, Spannung und spielerischer Interaktion wichtige Themen wie Liebe, Glück oder Freundschaft.

Die Schauspielerin und Psychologin Nina Blum ist seit diesem Jahr als Jacobs Momente Wohlfühlexpertin aktiv und gibt Tipps rund um das Thema Wohlfühlen.

Über Mondelez International

Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) erwirtschaftete im Jahr 2012 weltweit einen Umsatz von 35 Milliarden Dollar. Mondelez International ist ein weltweit führender Hersteller von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Süßigkeiten, Kaffee und Getränkepulver. Verbraucher in 165 Ländern genießen die Produkte diverser Milliarden-Dollar-Marken, darunter Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Milka Schokolade, Jacobs Kaffee, LU, Nabisco und Oreo Kekse, Tang Getränkepulver und Trident Kaugummi. Mondelez International wird geführt in Standard and Poor's 500, NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index. Besuchen Sie uns online:

www.mondelezinternational.com, www.facebook.com/mondelezinternational

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4437

Rückfragen & Kontakt:

Heidi Hauer

Corporate Affairs

Mondelez Österreich

Jacobsgasse 3, 1140 Wien

Tel.: +43 (0) 1-60544-172

E-Mail: HHauer @ mdlz.com



Günter Schiester

Grayling Austria



Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Tel.: +43 (0) 1 524 43 00-62

guenter.schiester@grayling.com