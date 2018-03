WIENER EINKAUFSSTRASSEN-FESTIVAL

Wien (OTS) - Um sich für die Treue ihrer Kundinnen und Kunden zu bedanken, arrangieren die Kaufleute der Wiener Einkaufsstraßen und der Wiener Märkte zum zweiten Mal den Shopping-Event des Jahres. Beim Wiener Einkaufsstraßenfestival ist mit großem Shoppingangebot und vielfältigem Rahmenprogramm für alle etwas dabei. Details zu den Events sind im Festival-Guide zusammengefasst, der ab 26. August unter www.einkaufstrassen.at zum Download bereitsteht bzw. in den Einkaufsstraßen verteilt wird. Zeitgleich startet das Festival-Gewinnspiel bei dem via Homepage, Facebook und SMS täglich zahlreiche Preise verlost werden. In limitierter Auflage wird wieder ein Gutscheinheft aufgelegt. Alle Geschäfte in den Wiener Einkaufsstraßen, die die markante Dekoration im Festival-Design tragen, sind mit dabei und freuen sich darauf, gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden zu feiern. Es wird sich viel tun in den Straßen der Stadt, wenn es heißt: Geh einkaufen!

Hier ein kurzer Vorgeschmack auf die Veranstaltungen in den Bezirken:

1. Innere Stadt

Krugerstraße

20. und 21. September: Krugerstraßenfest mit Musik

Beim Fest warten Gratis-Überraschungsgetränke bei Konsumation, ein Pfiff Bier um 1,00 Euro sowie attraktive Sonderangebote und ein süßes Geschenk.

2. Leopoldstadt

Karmelitermarkt

20. September: Marktfest

Marktfest am Karmelitermarkt mit Musik und Schaukochen von 10 bis 14 Uhr

Vorgartenmarkt

20. September: Marktfest

Klassisches Marktfest mit Musik, Bühne und Verkostung. Zirka von 14 bis 21 Uhr

Stuwerviertel

20. September: Made im Stuwerviertel

Handwerk und Handarbeit sind ihren Preis wert. Das zeigen die Stuwerviertler Spezialisten in gewohnter Perfektion am Straßenfest mit Musik in der "Schaubühne Ennsgasse" von 14 bis 20 Uhr.

3. Landstraße

20. und 21. September: Straßenfest mit Musik

Im Rahmen des Wiener Einkaufsstraßen-Festivals findet in der Landstraßer Hauptstraße am 20. und 21. September ein Straßenfest, bei dem die Landstraßer Hauptstraße von Wien Mitte bis zum Rochusmarkt zur Fußgängerzone wird.

Auf dem Programm steht unter anderem:

Der Blumen-Award unter dem Motto "Erntedank-Zeit"

Die KRONEHIT Radiobühne mit DJ Line UP und mit der Wahl zur "Shopping Queen" bzw. zum "Trendsetter" 2013

Ein Polizeitruck mit Vorführung von Präventionsmaßnahmen sowie Diensthundestaffel

Eventbühne mit Livemusik und internationalem Showprogramm

4. Wieden

Freihausviertel

20. September: Straßenfest mit Musik

Essen & Trinken, Kunst & Kultur, Mode & Lifestyle und vieles mehr. Musik spielt von 15 bis 21 Uhr auf vielen verschiedenen Bühnen.

5. Margareten

Kettenbrückengasse

20. September: Kettenbrückenspaß-Fest mit Musik

Eine Feier für Kunden, Gäste und Freunde des Grätzls wird organisiert. Im wetterunabhängigen Festzelt warten Unterhaltung und Kulinarisches für Groß und Klein. Von 13 bis 22 Uhr am Flohmarkt-Parkplatz Ecke Kettenbrückengasse/Wienzeile.

Margaretenplatz - 5er City

20. September: "Kunterbunt" am Margaretenplatz

Beim Straßenfest mit Musik warten von 9 bis 18 Uhr viele Stände und jede Menge tolle Schnäppchen von Geschäften und Privatpersonen. 21. September: Kürbis-Fest mit Musik am Margaretenplatz

Von 12 bis 15 Uhr warten Kürbisse von Bauern aus dem Burgenland GRATIS mit Gutschein aus der "Five is Life"-Zeitung oder für eine 1-Euro-Spende auf Abholung.

Alt-Margareten

22. September: "Kreativ-Wettbewerb"- Matinée im Filmcasino

Um 11 Uhr findet mit viel Prominenz die große Preisverleihung an die Gewinner des Margaretner Kreativ-Wettbewerbs statt. Anschließend wird beim Sturmfest im Schlossquadrat gefeiert.

7. Neubau

Kirchengasse

20. und 21. September: Ladydays im Siebensternviertel

In den letzten Jahren haben sich rund um den Siebensternplatz vermehrt von Frauen geführte Unternehmen angesiedelt. Diese stehen nun an den Festival-Tagen vermehrt im Vordergrund und präsentieren sich mit kleinen Verkaufs- & Info-Ständen. Zusätzlich gibt es eine Kooperation mit dem Verein "Adra" (www.adra.at). Er wird vor Ort ebenfalls einen Stand haben und österreichische Frauen-Sozialprojekte vorstellen.

Neubaugasse, Westbahnstraße, Kaiserstraße/West-Neubau

19. bis 27. September: Kunst Frischmarkt

Der Kunst Frischmarkt präsentiert und verkauft in 33 Geschäften in Wien Neubau die Werke von jungen Künstlern.

19. September um 11 Uhr: Eröffnung im Bezirksamt Neubau (1070, Hermanngasse 24-26)

19. bis 20. und 26 bis 27. September von 10 bis 20 Uhr

Heute ein Schnäppchen - morgen Ihr liebstes Sammlerstück: Sichern Sie sich Originale von jungen Künstlern zum Preis von Euro 50,- bis Euro 350,-

Details zu Programm und Führungen unter www.kunstfrischmarkt.at

10. Favoriten

Viktor Adler Markt

21. September: Marktfest

Programm: Schaukochen und Schatzsuche für Kids von 14 bis 18 Uhr

12. Meidling

Meidlinger Markt

20. September: Herbstfest mit Live-Musik

Ab 14 Uhr gibt es auf dem Meidlinger Markt, Höhe Niederhofstraße, Livemusik, Verkostungsstände & Glücksrad

Meidling

20. September: Tanz-Mode-Meidling

Die Kaufleute der Meidlinger Hauptstraße laden zum Fest "Tanz-Mode-Meidling" herzlich ein. Junge Tänzer zeigen Mode, nationale und internationale DJs legen auf, "Radio Arabella", das legendäre "U4", "Tingel Tangel" und vieles mehr ist vor Ort.

Es warten ein vielfältiges Angebot an Mode, Schmuck, Parfümerieartikeln und viele Produkte des täglichen Bedarfs. Genau so reich an Vielfalt ist die Gastronomie.

14. Penzing

Einkaufskreis Hütteldorf

21. September: Fest des Auges

Nach den großen Erfolgen der letzten vier Jahre, findet heuer das fünfte Fest des Auges statt: Sehende können hier in die Welt blinder Menschen eintauchen. Das große Straßenfest bietet von 10 bis 18 Uhr mit 22 Standplätzen und einem vielfältigen Programm Attraktionen für die ganze Familie. Weitere Highlights sind: Musik auf der Straßenbühne, ein großer Kinderbereich sowie Attraktionen im Louis-Braille-Haus und dem Haus des Auges. Ort: Hägelingasse/Höhe Hütteldorfer Straße 122.

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Märzstraße

20. und 21. September: Kinoabend

Die Kaufleute im Märzgrätzl laden ins älteste Kino der Welt. Kundinnen und Kunden können mit einem vollen Sammelpass, erhältlich in den Mitgliedsbetrieben des Märzgrätzls die "Encyclopedia" mit Michael Niavarani in den Breitenseer Lichtspielen sehen! Nähere Infos bald unter www.einkaufsstrassen.at

M-15 Mariahilfer Straße

20. September: Umweltfest

"Ja! Umwelt" heißt es von 14 bis 18 Uhr in der äußeren Mariahilfer Straße beim Fest mit Umweltstationen und tollen Angeboten in den Betrieben.

Hütteldorf 15

20. September: Meiselmarkt - Einst und Jetzt

Die Kaufleute Hütteldorf 15 rund um den Meiselmarkt entführen auf eine Zeitreise. Bilder und Informationen zum Gebiet rund um den Meiselmarkt aus verschiedenen Epochen werden ausgestellt.

16. Ottakring

Alt Ottakring

20. September: Alt Ottakring VIP Nachtwächter Führung

Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was "Hawara" oder "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl in einer ganz speziellen Tour exklusiv für das Einkausstraßen Festival. Treffpunkt ist vor der Kornhäusl-Villa um 18.30 Uhr. Die Tour kostet Euro 10,- Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

17. Hernals

Hernalser Spitz

20. September bis 28. September: KUNST & KULTUR zum Sehen, Hören & Angreifen

Eine Kooperation des Hernalser Spitz mit dem Kulturnetz Hernals; Eröffnung: 15 Uhr in der Raiffeisenbank, Jörgerstraße 24, mit Umtrunk, anschließendem Rundgang mit den Künstlern. Näheres erfahren Sie unter www.einkaufsstrassen.at!

18. Währing

Währing WWV

20. September: Währinger Straßenfest

Von 12 bis 20 Uhr verwandelt sich die Währingerstraße wieder in eine Fest- und Fußgängerzone. Das große Straßenfest bietet Livemusik auf 4 Bühnen, Karussells, Hüpfburgen und zahlreiche Attraktionen. Kutschkerdörfl

21. September: Cocktailpfad

Die Gastronomen Währings verwöhnen mit Cocktails um jeweils 1 Euro in den teilnehmenden Lokalen. Wo genau erfahren Sie auf:

www.kutschkerdoerfl.at

19. Döbling

Nussdorf hat mehr

20. September: Happy Hours in Nussdorf

Viele tolle Aktionen in den Mitgliedsbetrieben von 11 bis 19 Uhr

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. September: Aktion am 20ten im 20ten

Am 20ten bekommen die Kundinnen und Kunden von 9 bis 18 Uhr zu ihrem Einkauf bei Kaufleuten rund um den Allerheiligenplatz eine "süße" Überraschung.

Brigittenau

20. und 21. September: "Wir feiern mit"

Mit ganz besonderen Angeboten feiern die Brigittenauer Kaufleute das Wiener Einkaufsstraßen-Festival und präsentieren ihre Waren frei unter dem Motto "Schau in die Brigittenau"

Hannovermarkt

21. September: Herbstfest mit Musik

Ab 12 Uhr spielt auf dem Hannovermarkt Livemusik, es gibt Verkostungsstände & ein Glücksrad

21. Floridsdorf

Spitz in Floridsdorf

20. September: Apfelpfad der Kaufleute am Floridsdorfer Spitz

Die Kaufleute am Floridsdorfer Spitz laden von 14 bis 20 Uhr zum jährlichen Apfelpfad gemeinsam mit dem Schlingermarkt! Heuriges Thema - die Halbstarken kommen! Die Besucher erwartet Musik und Mode wie in den 50ern. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt und die bereits bekannte Tombola mit Waren und Produkten der Betriebe vor Ort findet wieder statt.

22. Donaustadt

Aspern und Essling

19. bis 22. September: Wiesenfest der Asperner und Esslinger Kaufleute

Auf dem General Motors-Gelände zwischen Aspern und Essling findet ein großes Wiesenfest mit Musik statt. Die Asperner und Esslinger Kaufleute bieten den Besuchern ein umfangreiches Programm auf einer großen Bühne, Kinderkarussel und eine Luftburg für die Kinder sowie weitere Attraktionen.

Stadlau

20. bis 22. September: Spielefest der Stadlauer Kaufleute am Stadlauer Kirtag

Beim Spielefest der Stadlauer Kaufleute sorgen 10 Spielestationen sowie der Kinderflohmarkt für Spaß. Eltern, Groß- und Urgroßeltern können Kaffee und Kuchen genießen!

Neu ist der Kinderflohmarkt, der am Sonntag von 11 bis 15 Uhr stattfindet. Kinder können dort ihre Spielsachen, denen sie entwachsen sind, verkaufen.

Anmeldungen werden unter office @ stadlauerkaufleute.at gerne entgegengenommen!

Freitag, 20.9.2013 von 15 bis 19 Uhr

Samstag, 21.9.2013 von 14 bis 19 Uhr

Sonntag, 22.9.2013 von 11 bis 17 Uhr

23. Liesing

Mauer

20. September: Maurer Weinglas'l-Tour

Verbinden Sie Weinverkostung mit Late-Night-Shopping. Bei den Maurer Geschäftsleuten können Sie von 18 bis 22 Uhr hervorragende Weine der Maurer Winzer verkosten. Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Weitere Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September 2013:

Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

1. Innere Stadt

Wollzeile

7. September: REMASURI auf da Wollzeile

Ganz Wien is wurlat! Wiens wienerischste Einkaufsstraße lädt ab 10 Uhr zum Straßenfest mit Musik ein. Gratis Fiaker-Shuttle, Kasperltheater, Werklmänner und kulinarische Köstlichkeiten. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel und viele leiwande Angebote in und vor den Geschäften. Schaun's vorbei!

2. Leopoldstadt

Tabor - Karmeliter

5. bis 7. September: Einkaufsstraßen Flohmarkt mit Rahmenprogramm und Musik

Entlang der Taborstraße findet der schon legendäre Flohmarkt statt. Spezielle Sonderangebote sowie sensationelle Einzelstücke zu äußerst günstigen Preisen werden das Herz aller Sammler und Schnäppchenjäger hochschlagen lassen! Aufgrund der Vielfältigkeit und der Exklusivität der angebotenen Waren gilt der Flohmarkt der Taborstraße schon seit Jahren unter den Flohmarktkennern als Geheimtipp. Er gehört bereits jetzt schon zu den längsten Flohmärkten der Stadt und dieses Jahr kommen noch viele neue attraktive Stände mit sehenswerten Angeboten dazu. So haben auch heuer private Verkäufer die Möglichkeit, sich um einen Standplatz zu bewerben: Standplatzvergabe unter 0676/935 42 40

7. Neubau

Neubaugasse

27. und 28. September: Flohmarkt Neubaugasse

Wiens "KUH"lster Flohmarkt bietet 360 Stände, 2 km Amüsement und 5 Musikgruppen. Der legendäre Flohmarkt, der sich heuer zum 30sten Mal jährt, lädt zum Schmökern und Verweilen ein. Interessenten und Kunden können von 8 bis 19 Uhr die Vielfalt des "kuh'lsten Flohmarktes genießen. Weitere Informationen unter www.neubaugasse.at.

8. Josefstadt - 9. Alsergrund

Alser Straße

2. September: Eisaktion

Zum Schulbeginn gibt es von der IG der Unternehmer der Alser Straße von 10.30 bis 14.30 Uhr auf der Alser Straße 43 für Schulkinder gratis Ben & Jerry's Eis. Solange der Vorrat reicht.

Lerchenfelder Straße

6., 13., 20., 27. September: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Im Zuge der Platzgestaltung ab Mai findet der Markt in der Schottenfeldgasse vor der Kirche statt)

Josefstadt

13. September: Straßenfest mit Musik auf der Josefstädter Straße Das traditionelle Straßenfest der BV 8 und der Josefstädter Kaufleute findet von 12 bis 22 Uhr statt. Am Festgelände zwischen Albertgasse und Landesgerichtsstraße erwartet Sie ein kurzweiliges Programm mit Live-Musik, Kinderunterhaltung, gastronomischen Schmankerln und ein umfangreiches Angebot der Kaufmannschaft vor und in den Geschäften. Eines der Top-Highlights: Bauerngolf am Stand der IG Kaufleute Josefstadt!

13. Hietzing

Lainzer Kaufleute

6. und 7. September: Lainzer Weinfest

Das Weinfest der Lainzer Kaufleute findet am Roten Berg mit Musik statt.

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

13. und 14. September: Straßenfestival Reindorfgasse

Mit Publikumslieblingen wie Willi Resetarits, Ernst Molden, Mieze Medusa und Willi Landl am Freitag sowie Attwenger, Kollegium Kalksburg und Bernhard Eder am Samstag als Hauptacts, startet das Reindorfgassenfestival '13 in eine neue Ära. Neben dem tollen Aktionsprogramm mit Bands auf 3 Bühnen gibt es Kinderaktivitäten wie Kasperl und Zauberer, Kinderschminken und Straßenkünstlern samt hochwertigen Verkaufs- und Genussständen über die gesamte Reindorfgasse zwischen Äußerer Mariahilfer Straße und Sechshauserstraße. Die Einbindung der Geschäfte und Kunstschaffenden schafft einen interessanten Mix aus Kultur und Konsum, präsentiert dem Publikum ein Komplettangebot und wird zur spannenden Flaniermeile. Infos unter www.reindorfgasse.at

16. Ottakring

Alt Ottakring

5. September: 8el-Musik im Bockkeller

Die Unternehmerinnen und Unternehmer Alt Ottakrings betreten Neuland und besinnen sich gleichzeitig auf alte Werte. Das Wienerlied lebt in Alt Ottakring und als Beweis werden Steinberg & Havlicek und Rutka.Steurer (ehemals 16er Buam) eine fruchtig frische Mischung mit starkem Abgang im Bockkeller (Gallizinstraße 1) zum Besten geben. Der Bogen spannt sich von urtümlichen Wienerliedern bis zur "Achse des guten & bösen Wienerliedes". Der Abend verspricht Originalität, Musikalität und Spaß.

Karten: Vorverkauf Euro 20, Abendkasse Euro 22

Der Erlös kommt der Jugend-Musik-Förderung, genauer gesagt dem Knöpferl-Projekt des Wiener Volksliedwerkes, zu Gute. Nähere Infos unter www.alt-ottakring.at oder www.wvlw.at.

Alt Ottakring

11., 18. und 25. September 2013: Der Nachtwächter von Alt Ottakring Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl bei unterschiedlichen Touren (Tour I am 11. September, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Tour II am 18. September, Treffpunkt Matteottiplatz, Tour III am 25. September, Treffpunkt Wattgasse 9-11, jeweils um 18:30 Uhr). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

4., 11., 18., 25. September: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer Mittwoch vormittags in der Gatterburggasse!

Obkirchergasse

14. September: Herbstflohmarkt mit Musik in der Obkirchergasse

Von 9 bis 18 Uhr im Bereich Obkirchergasse/Sonnbergplatz erwarten die Besucherinnen und Besucher neben hunderten privaten Verkaufsständen auch kulinarische Köstlichkeiten der ansässigen Kaufleute.

22. Donaustadt

Stadlau

13., 27. September: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 8 bis 13 Uhr gibt es Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. Also nichts wie hin zum Bauernmarkt im Park um den Stadl in der Au!

