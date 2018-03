Junge ÖVP zum Internationalen Tag der Jugend: Wir wollen mehr Junge in der Politik

Anliegen junger Menschen müssen auf allen Ebenen ernst genommen werden; Schuldenbremse im Verfassungsrang notwendig

Wien, 12. August 2013 (ÖVP-PD) Über drei Millionen Menschen in Österreich sind unter 35 Jahre alt. Damit bilden sie eine zentrale Bevölkerungsgruppe, die trotz ihrer Größe politisch noch immer unterrepräsentiert ist. Anlässlich des Internationalen Tags der Jugend weist die Junge ÖVP auf den großen Nachholbedarf in diesem Bereich hin: "Junge Menschen wollen selbst über ihre Zukunft entscheiden und sich aktiv einbringen, sei es bei der Bildungspolitik, dem Arbeitsmarkt oder der Generationenfrage. Uns reicht keine symbolische Mitbestimmung, sondern es braucht echte Teilhabe an politischen Entscheidungen. Alle Parteien sind hier gefordert, junge Menschen stärker einzubinden und ihnen Verantwortung zu übertragen", zeigt sich LAbg. Mag. Bettina Rausch, Bundesobmann-Stellvertreterin der Jungen ÖVP, überzeugt. ****

Als Junge ÖVP setzen wir uns in den Gemeinderäten und Bezirksvertretungen, den Landtagen und dem Nationalrat für junge Interessen ein. Seit zwei Jahren sind wir Jungen erstmals auch auf Regierungsebene vertreten und können dort unsere Anliegen thematisieren. Wichtige Themen für uns Junge sind etwa die attraktive Nutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln durch ein einheitliches Ticket, faire Startgehälter oder leistbarer Wohnraum. Mit dem Beschluss des Generationen-Scans konnte eine wichtige Forderung von uns Jungen endlich umgesetzt werden. Erstmals müssen nun Gesetze auf ihre Generationenverträglichkeit hin überprüft werden, womit verhindert werden soll, dass sie uns Junge einseitig belasten. Doch das kann nur der erste Schritt sein: "Wir Jungen

sind es, die für kurzsichtige Entscheidungen wie etwa Schuldenmacherei den Rest unseres Leben gerade stehen müssen. Bereits jetzt muss jeder von uns einen gewaltigen Schuldenrucksack schultern, der mit jedem Tag schwerer wird. Daher braucht es mehr Nachhaltigkeit in der Politik, ein Ende des Schuldenmachens auf Kosten der Jungen und eine Schuldenbremse in der Verfassung", zeigt sich Rausch abschließend überzeugt.

