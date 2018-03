Wöginger: Steuerliche Entlastung für Vereine gesichert

ÖVP steht für Entlastung, mehr Freiheit und weniger Bürokratie

Wien, 12. August 2013 (ÖVP-PK) "Mit der steuerlichen Entlastung für Vereine ist Finanzministerin Maria Fekter ein großer Schritt gelungen", so ÖVP-Freiwilligensprecher Abg. August Wöginger, der diese Initiative gemeinsam mit der Ministerin vorangetrieben hat. "Das zeigt einmal mehr: Die ÖVP ist die Entlastungspartei in Österreich." Das Recht, sich zu versammeln, einen Verein zu gründen und sich als Verein zusammenzuschließen, ist in Österreich verfassungsrechtlich garantiert. "Die Österreicherinnen und Österreicher machen von diesem Grundrecht außerordentlich viel Gebrauch. Deshalb ist es so wichtig hier finanzielle

Erleichterungen zu schaffen", betont Wöginger. In Zukunft sind "kleine" Vereinsfeste, die insgesamt maximal 48 Stunden pro Jahr dauern, umsatzsteuerbefreit. Die Abgrenzung zwischen großem und kleinem Vereinsfest wurde präzisiert: Entscheidend ist, ob die Veranstaltung von den Vereinsmitgliedern getragen wird oder nicht. Weiters spielt die Besucherzahl künftig keine Rolle mehr. Bei allen Einnahmen von "großen" Vereinsveranstaltungen können bereits für 2013 pauschal 20 Prozent des Umsatzes als Eigenleistung abgezogen werden. "Für Vereinskantinen und 'große' Vereinsfeste tritt die Körperschaftssteuer-Pflicht erst bei mehr als 10.000 Euro pro Jahr ein. Das ist ein großer Erfolg für die rund drei Millionen Freiwilligen. Maria Fekter greift dort ein, wo Unterstützung notwendig ist. Die ÖVP steht für mehr Entlastung, mehr Freiheit und weniger Bürokratie", so Wöginger abschließend. ****

