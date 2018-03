Bures/Stadler/Zodl: Korneuburg - Turbo für Hochwasserschutz 2014

BM Bures sagt nötige Bundesmittel für Bau der Schutzmaßnahmen zu

Korneuburg (OTS) - "Durch die intensiven Bemühungen des Korneuburger Vizebürgermeisters Robert Zodl und durch meine Unterstützung ist es uns gelungen, dass der Baustart der Hochwasserschutzmaßnahmen in Korneuburg bereits 2014 statt 2016 erfolgt", freut sich der gf. SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende Mag. Matthias Stadler: "Nach Gesprächen mit Bundeskanzler Werner Faymann und Infrastrukturministerin Doris Bures wurden die notwendigen Bundesmittel zugesagt - dafür bedanken wir uns bei beiden."

Infrastrukturministerin Doris Bures: "Beim Hochwasserschutz befinden wir uns in einem Wettlauf mit der Zeit. Wir müssen jetzt alles tun, um diesen Wettlauf zu gewinnen." Letztlich sei es weit sinnvoller, jetzt rasch in den Schutz der Bevölkerung in den gefährdeten Gebieten zu investieren als im Falle eines erneuten Hochwassers ein Vielfaches der Mittel in die Reparatur der Schäden, so Bures: "Und das wird auch zu einer spürbaren Belebung in der Baubranche führen und tausende zusätzliche Arbeitsplätze schaffen."

Auch Vizebürgermeister Robert Zodl freut sich über diese Nachricht:

"Jetzt können die KorneuburgerInnen endlich aufatmen. Es hat sich ausgezahlt, dass wir beharrlich auf einen baldigen Baustart der Hochwasserschutzmaßnahmen bestanden haben. Mit Baubeginn 2014 wird endlich sichergestellt, dass Korneuburg in Zukunft vor Hochwasserkatastrophen geschützt ist."

Korneuburg war im Juni diesen Jahres ebenfalls von der Hochwasserkatastrophe betroffen - der Pegelstand vom Hochwasser 2002 wurde stark überschritten. Betroffen waren neben hunderten Privathaushalten auch Schrebergartensiedlungen sowie die Naturfreunde und die Sportvereine Allemania und Atus. Vor allem das gesamte Betriebsgelände der ehemaligen Korneuburger Werft stand voll unter Wasser.

Die Errichtung des Hochwasserschutzes war für 2016 bzw. 2017 zugesagt worden, aufgrund der jüngsten Ereignisse wird nun 2014 begonnen -seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) wurde der Anteil der dafür nötigen Bundesmittel zugesagt. Die Kosten des Donauhochwasserschutzes belaufen sich auf rund 11,5 Mio. Euro. 50 Prozent der Kosten trägt das BMVIT, den Rest übernehmen das Land Niederösterreich und die Gemeinde.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressereferentin/Medienservice

Tel.: 0664/8304512

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at