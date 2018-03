Mautz: HPV-Impfung ist wichtiger Beitrag zur Gesundheit von Mädchen und Frauen

Gratis-Aufnahme in den Impfplan ist Erfolg des Gesundheitsministers

Wien (OTS/SK) - "Ich bin sehr froh, dass die HPV-Impfung ab Februar gratis in den Impfplan aufgenommen wird. Damit ist Gesundheitsminister Alois Stöger ein wichtiger Erfolg gelungen", sagte heute, Montag, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Die Impfung ist ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsprävention, denn HP-Viren können die Ursache für den sehr gefährlichen Gebärmutterhalskrebs sein. Die Impfung muss daher für alle gleichermaßen zugänglich und leistbar sein." ****

"Wichtig ist es auch, Mädchen und Burschen gleichermaßen zu schützen, denn an einer Infektion können Frauen und Männer erkranken. Dass wir hier Vorreiter in Europa sind, finde ich sehr gut", so Mautz. Die SPÖ-Frauen haben sich für eine Aufnahme in den Gratis-Impfplan stark gemacht. "Dass diese Forderung nun umgesetzt wird, macht mich sehr stolz", so die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin. (Schluss) bj/mp

