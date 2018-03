Darabos zu Gratis-HPV-Impfung: SPÖ steht für beste Gesundheitsversorgung für alle

Finanzierung der Kassen nicht gefährden - SPÖ gegen Leistungskürzungen, sondern für Ausbau

Wien (OTS/SK) - "Die Gratis-HPV-Impfung ist eine sozial- und familienpolitisch höchst sinnvolle Maßnahme. Die SPÖ ist Garant dafür, dass die beste medizinische Versorgung allen - unabhängig vom Einkommen - zugänglich ist", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos zur heute von Gesundheitsminister Stöger präsentierten neuen kostenlosen Kinderimpfung ab kommendem Jahr. Die neue Leistung zeige auch, wie wichtig es ist, dass die Krankenkassen auf gesunden finanziellen Beinen stehen. "Andere Parteien wollen die Beiträge zu den Krankenkassen senken - Leistungskürzungen wären die Folge. Die SPÖ steht für finanziell gesunde Krankenkassen, die auch neue Leistungen finanzieren können", so Darabos. ****

Ab Februar 2014 können Kinder in der vierten Klasse Volksschule im Rahmen des bestehenden Schulimpfprogrammes kostenfrei gegen HPV (Humane Papilloma-Viren) geimpft werden. Bisher musste man die Impfung privat bezahlen - sie kostete 400 Euro, weshalb auch nur zwei Prozent geimpft waren. Jetzt können alle Familien in Österreich diese wichtige Impfung zur Vermeidung gefährlicher Krankheiten vornehmen lassen.

"Österreich ist europaweit das erste Land, das die Impfung beiden Geschlechtern kostenlos zur Verfügung stellt. Das zeigt, dass die SPÖ-geführte Regierung auch in Zeiten der Wirtschaftskrise - im Gegensatz zu anderen Ländern - nicht bei so wichtigen Bereichen wie der Gesundheit zusammenkürzt, sondern medizinische Leistungen sogar ausbaut", so Darabos. Gleichzeitig habe Gesundheitsminister Stöger mit der Gesundheitsreform dafür gesorgt, dass das System finanzierbar bleibt. (Schluss) ah/sn

