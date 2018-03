Europäisches Forum Alpbach 2013 beginnt heute mit der Seminarwoche

Alpbach (OTS) - TeilnehmerInnen aus über 60 Ländern waren heute um 17.00 Uhr bei der Eröffnung des Europäischen Forums Alpbach 2013 anwesend. In ihren Eröffnungsreden vertieften der finnische Geschichtsprofessor Bo Strath und die britische Kulturaktivistin und Mitglied des House of Lords, Lola Young, das Generalthema "Erfahrungen und Werte". Der Kompositionsauftrag für ein Musikstück, das bei der Eröffnung des Forums zur Uraufführung gelangt, erging dieses Jahr an den Tiroler Komponisten Hermann Pallhuber. Insgesamt erwartet das Forum heuer wieder 4.000 TeilnehmerInnen aus über 70 Ländern, darunter über 700 Vortragende und 700 StipendiatInnen.

Die beiden Eröffnungsredner der Seminarwoche könnten unterschiedlicher nicht sein: Der finnische Geschichtsprofessor Bo Strath erklärte Zusammenhänge und Unterschiede der wichtigsten "europäischen" Ereignisse der letzen 200 Jahre und stellte fest, dass die derzeitige Krise keine ökonomische, sondern eine konzeptionelle und weiter eine "moralische" Krise ist; die britische Kulturaktivisitin, Professorin und Mitglied des "House of Lords", Baroness Lola Young, plädierte in ihrer passionierten Rede dafür, das eigene Mode- und Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen und die eigenen Werte und Ansichten beim täglichen Konsum nicht außen vorzulassen. Gemeinsam war den beiden der Fokus auf das Generalthema des Europäischen Forums Alpbach 2013 "Erfahrungen und Werte".

Das Potenzial, das in solchen gegensätzlichen Ansätzen und ReferentInnen steckt, hat für Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, durchaus Programm: "Allein das Thema des heurigen Jahres, "Erfahrungen und Werte", ist in sich bereits enorm spannungsgeladen. Wir wollen dabei nicht Geschichtsforschung betreiben und schon gar nicht die Wertelosigkeit unserer Gesellschaft bejammern, sondern über nachhaltige Zukunftsentwürfe diskutieren." Um dies auch zu ermöglichen, wurde heuer die Zahl der reinen Präsentationsveranstaltungen eingeschränkt und stattdessen mehr Arbeitskreise eingebaut. Auch setzt man verstärkt auf kontroversielle Formate, z.B. "one-to-one" bei den Wirtschaftsgesprächen, in denen unterschiedliche Standpunkte in möglichst großer Tiefenschärfe ausgeleuchtet werden.

Die Seminarwoche ist das wissenschaftliche Herzstück des europäischen Forums Alpbach: 16 einwöchige interdisziplinäre Seminare untersuchen das Generalthema aus verschiedensten Blickwinkeln - heuer u. a. die Themen Open Data und Cyberspace, Weltraumforschung, die Rolle des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, das Böse in der Kunst, die Herkunft Europäischer Werte, Migration, Verhaltensökonomie und Synthetische Biologie. Jeweils zwei renommierte ExpertInnen unterrichten die über 500 SeminarteilnehmerInnen eine Woche lang. Dazu beginnen morgen, Dienstag, die zwei Sommerschulen für Europäische Integration, die seit 1992 in der Alpbacher Volksschule stattfinden.

Auch in seinem Außenauftritt zeigt das Europäische Forum Alpbach einen neuen Ansatz: "Wir wollen ein Fenster aufmachen und die Inhalte und Diskussionen, die wir hier in Alpbach haben, einem breiten, interessierten Publikum zugänglich machen", so Franz Fischler. 12 junge angehende Journalisten aus 11 Ländern werden unter der Anleitung von Michael Fleischhacker im Rahmen der Alpbacher Medienakademie drei Wochen lang über das Europäische Forum Alpbach berichten. Ihre Beiträge sind auf der Website www.alpbach.org sowie in der neukonzipierten gedruckten täglichen Auflage der "Alpbach News" zugänglich. Über Live-Stream können die Vorträge im Erwin-Schrödinger-Saal direkt vom Computer mitverfolgt werden. Täglich aktuelle Fotos vom Forum werden über den offiziellen flickr-Account des Europäischen Forums Alpbach publiziert.

Über das Europäische Forum Alpbach

Das Europäische Forum Alpbach fand 1945 als eine der ersten internationalen politisch-intellektuellen Veranstaltungen im zerstörten Europa statt und ist heute eine der bedeutendsten interdisziplinären Dialogplattformen für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur in ganz Europa. Mit seinen Aktivitäten und Veranstaltungen setzt sich das Europäische Forum Alpbach für eine zukunftsfähige, demokratische Gesellschaft ein und gibt Impulse zur Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprojekts.

Das Europäische Forum Alpbach 2013 findet vom 12. bis 31. August 2013 unter dem Generalthema "Erfahrungen und Werte" statt. Im Laufe der drei Wochen finden 153 Vorträge, 77 Arbeitskreise, 16 Seminare, 5 Sommerschulen, 23 Kulturveranstaltungen und 13 Empfänge statt.

Insgesamt werden 4.000 TeilnehmerInnen aus 74 Staaten vor Ort sein, darunter 756 Vortragende und 777 StipendiatInnen. Neben dem ehrenamtlich arbeitenden Präsidium, dem wissenschaftlichen Kuratorium und 8 Programmbeiräten sind 84 Mitarbeiter an der Organisation des Europäischen Forums Alpbach beteiligt. In über 20 Ländern gibt es mittlerweile eigenständige Alpbach Clubs und Initiativgruppen, die von ehemaligen TeilnehmerInnen gegründet wurden, um den "Spirit of Alpbach" in ihre Heimatländer zu tragen und die Alpbacher Stipendienaktion zu unterstützen.

Seit März 2012 wird das Europäische Forum Alpbach von Franz Fischler geleitet. Mit ihm bilden das Präsidium der ehemalige Innenminister Caspar Einem, die Politikwissenschafterin Sonja Puntscher Riekmann, der Präsident der Oesterreichischen Nationalbank, Claus J. Raidl, und die Vorsitzende der Universitätsklinik für Augenheilkunde an der Medizinischen Universität Wien, Ursula Schmidt-Erfurth. Inhaltlich wird das Europäische Forum Alpbach 2013 vom Wissenschaftlichen Kuratorium unter der Leitung von Prof. Peter C. Aichlburg sowie ExpertInnenbeiräten für die 12 Alpbacher Gespräche gestaltet.

Rückfragen & Kontakt:

Veronika Hopfgartner

Presse und Kommunikation

Europäisches Forum Alpbach

T: +43 (0) 1 718 17 11-23

M: veronika.hopfgartner @ alpbach.org