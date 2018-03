Stronach/Lugar: Gewerkschaften haben "Dayli" ins Grab gebracht!

ÖGB darf in Zukunft kein politischer Faktor mehr sein

wien (OTS) - "Eine Geschichte ist erst dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Bei der Handelskette Dayli trifft dies mit dem heutigen Tag zu und Schuld daran sind in erster Linie die Blockadegewerkschaften, die eine Sonntagsöffnung verhindert haben", kritisiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar den Beschluss, die Drogeriemarktkette in den Konkurs zu schicken. Man müsse, so Lugar, nun schleunigst versuchen, die verbliebenen 2.200 Mitarbeiterinnen sozial abzusichern. Wenigstens jetzt, wo die Firma kaputtblockiert worden sei, möge die Gewerkschaft ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen und für die "Hinterbliebenen" des Konkurses sorgen.

Lugars Forderung: "Für die Zukunft zeigt dieser Fall exemplarisch, dass die Macht der Gewerkschaften drastisch reduziert werden muss und der ÖGB - etwa wie beim Lehrerdienstrecht - kein politischer Faktor im Land mehr sein darf.

