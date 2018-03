GPA-djp-Katzian: "Soziales Netz für Dayli-Beschäftigte ist gespannt"

Stiftungsmaßnahmen in allen Bundesländern

Wien (OTS/ÖGB) - "Es ist leider eingetreten, was nach Fehlentscheidungen des Managements unter dem ehemaligen Eigentümer Haberleitner nicht zu vermeiden war", kommentiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) die heutige Entscheidung des Masseverwalters, alle Dayli-Filialen zu schließen, nur der Verwaltungsbetrieb der Unternehmenszentrale in Pucking bleibt vorerst aufrecht: "Der Arbeitsplatzverlust wird viele Beschäftigte vor Probleme stellen, zu deren Lösung ein Netzwerk bereitsteht: wir sind auf die Betreuung der insgesamt mehr als 3.000 Betroffenen gut vorbereitet. Das soziale Netz ist gespannt."

In Zusammenarbeit mit dem AMS stehen in allen Bundesländern Arbeits-oder Insolvenzstiftungen bereit, um Weiterbildungen und Umschulungen zu ermöglichen, so Katzian weiter: "Wir arbeiten auch mit vereinten Kräften daran, offene Forderungen der Betroffenen geltend zu machen." Das Unternehmen habe außerdem die Abhaltung von Betriebsversammlungen ab morgen angekündigt, um die Betroffenen zu informieren. Auch an diesen Versammlungen werden nach Möglichkeit VertreterInnen der GPA-djp teilnehmen.

Die GPA-djp-Hotline steht unter Tel. 050301 - 301 für Fragen zur Verfügung, das Online-Informationsangebot (www.gpa-djp.at) wird laufend angepasst.

