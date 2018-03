Lueger: Europas Jugend braucht echte Zukunftschancen

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit muss Priorität haben - Österreichweiter Lehrlingsfonds gefordert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger mahnt am heutigen Internationalen Tag der Jugend, bei den Anstrengungen um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Österreich und Europa nicht nachzulassen: "Es muss das Ziel sein, dass alle jungen Menschen in Europa eine Ausbildung und Arbeit haben. Denn nur das gewährt ihnen echte Zukunftschancen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass Millionen junger Menschen in Europa keine Perspektiven haben, während Banken mit Steuergeldern gerettet werden." Mit dem sechs Milliarden schweren Maßnahmenpaket für 2014/2015 und der Ausweitung des österreichischen Modells der Ausbildungsgarantie zur EU-Beschäftigungsgarantie "ist man in Europa auf dem richtigen Weg. Das kann aber nur der Anfang sein", betont Lueger gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Für Österreich fordert Lueger die Einrichtung österreichweiter branchenspezifischer Lehrlingsfonds als ergänzende Maßnahme zum bereits bestehenden Insolvenzentgeltfonds. ****

Mit den von Sozialminister Rudolf Hundstorfer initiierten Maßnahmen wie der Ausbildungsgarantie, den überbetrieblichen Lehrwerkstätten, der integrativen Berufsausbildung oder dem "Jugendcoaching" sei man in Österreich erfolgreich dabei, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. "Wir sind hier Vorbild für ganz Europa", betont Lueger. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit müsse aber auch in Zukunft Priorität haben. "Wir brauchen weitere Maßnahmen, um für unsere Jugend eine gute Qualität der Ausbildung zu gewährleisten und sie international wettbewerbsfähig zu halten." Hier fordert Lueger etwa die Einrichtung österreichweiter branchenspezifischer Lehrlingsfonds, bei denen die Betriebe der jeweiligen Branche in einen Fonds einzahlen. Für Lehrlinge, die Leistungswettbewerbe positiv abschließen, erhalten die Betriebe eine Prämie. "Das motiviert Betriebe wie Lehrlinge zu einer guten Ausbildung und davon profitiert die ganze Wirtschaft", erklärt Lueger.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Falls eines vergewaltigten Jugendlichen in Untersuchungshaft plädiert die SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin außerdem für die Wiedereinrichtung eines Jugendgerichtshofes, der unter Schwarz-Blau abgeschafft worden ist:

"Es kann nicht sein, dass Jugendliche hier wie Erwachsene behandelt werden. Jugendliche einfach wegzusperren ist keine Lösung, sie haben eine echte Chance auf Resozialisierung verdient", unterstreicht Lueger. (Schluss) sc/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493