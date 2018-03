Bundeskanzler Faymann: "Hochwasserschutz als Beleg für Verlässlichkeit"

Präsentation der Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Niederösterreich - Gespräch mit Landeshauptmann Pröll, Bundesministerin Bures und Landesrat Pernkopf

St. Pölten (OTS) - "Es ist wichtig, dass sich die Politik nicht nur am Höhepunkt einer Katastrophe um die Menschen kümmert, sondern dass wir jetzt die richtigen Maßnahmen für einen besseren Hochwasserschutz setzen", so Bundeskanzler Werner Faymann heute, Montag, bei einem Pressegespräch in St. Pölten. "Wir werden das, was wir zuletzt versprochen haben, auch umsetzen."

"Der Bund stellt in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und den Gemeinden im Rahmen des Konjunkturpakets bereits früher als geplant Mittel zum Ausbau des Hochwasserschutzes entlang der Donau zur Verfügung, wodurch die baulichen Maßnahmen nicht erst 2023, sondern bereits 2019 abgeschlossen sein werden", so der Bundeskanzler. Neben dem Schutzeffekt komme es dadurch auch noch zusätzlich zu einer Ankurbelung der Wirtschaft.

"Dieses gemeinsame Vorgehen der verschiedenen Gebietskörperschaften ist ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Arbeit während der Wahlkampfzeit. Die beschlossenen Maßnahmen rund um den Hochwasserschutz in Niederösterreich stellen einen Beleg für die Verlässlichkeit der Politik dar", so Bundeskanzler Faymann abschließend.

Fotos von diesem Termin sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nedeljko Bilalic

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Tel.: (01) 531 15 - 202104, 0664/88 455 330

nedeljko.bilalic @ bka.gv.at