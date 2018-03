Stummvoll: Vereine werden durch neue Regelungen spürbar entlastet

Ehrenamt wird deutlich aufgewertet – Rechtssicherheit durch bessere Transparenz bei den Regelungen – ÖVP ist die Entlastungspartei in Österreich

Wien, 12. August 2013 (ÖVP-PK) "Neue Maßnahmen bringen österreichischen Vereinen steuerliche Erleichterungen bei Umsatz-und Körperschaftssteuern", so ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll, "denn so sind Vereine etwa bei kleinen Festen und Feiern am Wochenende umsatzsteuerbefreit. Eine Abgrenzung zu großen Festen wird transparent gezogen – es kann zu keinen Missverständnissen kommen." Diese Abgrenzung besteht darin, ob eine Veranstaltung von Mitgliedern des Vereins getragen wird und unter insgesamt 48

Stunden pro Jahr bleibt. Die Anzahl der Besucher spielt keine Rolle mehr. Für große Vereinsfeste und Kantinen gilt die Körperschaftssteuer ab 10.000 Euro – bisher waren es 7.300 Euro. "Vor allem die Möglichkeit, bei großen Vereinsfesten 20 Prozent des Umsatzes als Eigenleistung abzuziehen, stellt eine klare Verbesserung dar. Damit greift Finanzministerin Maria Fekter den Vereinen in Österreich unter die Arme und entlastet sie spürbar. Die ÖVP zeigt einmal mehr, dass sie die Entlastungspartei in Österreich ist." ****

Die Neuregelung ist wichtig, betont Stummvoll: "Rund drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher engagieren sich in mindestens einem der 116.500 Vereine und verrichten freiwillige Arbeitsstunden. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Österreich eine Zivilgesellschaft ist, in der die Menschen füreinander da sind und mehr tun, als sie tun müssten. Umso besser ist es, dass die neue Regelung bereits für das Jahr 2013 wirksam wird. Denn mit dieser Erleichterung und der Rechtssicherheit durch mehr

Transparenz bei den Regelungen wird das Ehrenamt zusätzlich aufgewertet. Damit stärkt die ÖVP die Vereine in Österreich für die Zukunft."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp